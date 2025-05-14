“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

Заявление главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы относительно разработки "нового" альтернативного законопроекта о реформе системы управления арестованным имуществом является юридически бессмысленным и не выдерживает никакой критики. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразила народный депутат, председатель парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

Детали

Недавно послы стран G7 выступили с публичным заявлением, в котором поддержали скорейшее принятие законопроекта №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Однако глава АРМА Елена Дума в очередной раз выступила против документа - даже после сигнала поддержки от международных партнеров. Она заявила, что агентство готовит "новый, согласованный законопроект", хотя действующая версия уже поддержана парламентом в первом чтении.

Галина Янченко отметила, что законопроект №12374-д о реформе АРМА нельзя назвать "радикальным или реформистским", однако он содержит ряд важных новаций - прозрачный аудит, новая конкурсная процедура, изменение подходов к управлению.

Относительно заявлений Думы о том, что ей не нравится этот законопроект (№12374-д - ред.), и она будет готовить альтернативный. На самом деле, все эти заявления не выдерживают никакой критики, потому что, честно говоря, госпожа Дума должна бы знать, как человек, который декларирует наличие юридического образования, что правом законодательной инициативы обладают только Верховная Рада, Кабмин и Президент. То есть есть только три, фактически, ветви власти, которые имеют право законодательной инициативы. Верховная Рада уже не один раз видела, как фактически такие "шкурные" истории и Дума пыталась протащить и навязать через отдельных депутатов. Но нам удается этих "шкурников" находить и вычищать - заявила народный депутат.

По ее словам, в первом варианте законопроекта о реформе системы управления арестованными активами тоже были "шкурные интересы" АРМА, но после доработки документа в комитете они были устранены.

Основное, что пытается протаскивать Дума - это возможность расширить снова полномочия АРМА до небес, предоставить возможность самостоятельно решать, что продавать, предоставить возможность полностью изменять и руководство, и структуру собственности, и вычищать или скорее выпотрошивать компании и их собственность (пока они находятся под арестом - ред.) - отметила Янченко.

Она добавила, что АРМА продолжает демонстрировать непрозрачность в своей работе, а его репутация остается критически низкой.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это ни что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога относительно реформирования учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.