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“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

Київ • УНН

 • 13750 перегляди

Нардеп Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі.

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

Заява голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи щодо розробки "нового" альтернативного законопроєкту про реформу системи управління арештованим майном є юридично безглуздою і не витримує жодної критики. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила народна депутатка, голова парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Деталі

Нещодавно посли країн G7 виступили з публічною заявою, у якій підтримали якнайшвидше ухвалення законопроєкту №12374-д про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів. Однак голова АРМА Олена Дума вчергове виступила проти документа - навіть після сигналу підтримки від міжнародних партнерів. Вона заявила, що агентство готує "новий, узгоджений законопроєкт", хоча чинна версія вже підтримана парламентом у першому читанні.

Галина Янченко зазначила, що законопроєкт №12374-д про реформу АРМА не можна назвати "радикальним чи реформістським", однак він містить низку важливих новацій - прозорий аудит, нова конкурсна процедура, зміна підходів до управління.

Щодо заяв Думи щодо того, що їй не подобається цей законопроєкт (№12374-д - ред.), і вона буде готувати альтернативний. Насправді, усі ці заяви не витримують ніякої критики, тому що, чесно кажучи, пані Дума мала б знати, як людина, яка декларує наявність юридичної освіти, що правом законодавчої ініціативи володіють тільки Верховна Рада, Кабмін і Президент. Тобто є тільки три, фактично, гілки влади, які мають право законодавчої ініціативи. Верховна Рада вже не один раз бачила, як фактично такі "шкурні" історії і Дума намагалася протягнути та нав'язати через окремих депутатів. Але нам вдається ці "шкурніки" знаходити і вичищати

- заявила народна депутатка.

За її словами, у першому варіанті законопроєкту про реформу системи управління аретованими активами теж були "шкурні інтереси" АРМА, але після доопрацювання документа у комітеті вони були усунуті.

Основне, що намагається протягувати Дума - це можливість розширити знову повноваження АРМА до небес, надати можливість самостійно вирішувати, що продавати, надати можливість повністю змінювати і керівництво, і структуру власності, і вичищати або радше випотрошувати компанії і їх власність (поки вони знаходяться під арештом - ред.)

- зазначила Янченко.

Вона додала, що АРМА продовжує демонструвати непрозорість у своїй роботі, а його репутація залишається критично низькою. 

Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це ні що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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