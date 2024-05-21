Украинская женская парная четверка по академической гребле получила лицензию на Олимпийские игры-2024

Женская парная четверка по академической гребле пробилась на Олимпиаду-2024, заняв второе место на квалификационном турнире. Об этом сообщает пресс служба НОК Украины, пишет УНН.

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В швейцарском Люцерне разыгрываются последние 30 лицензий в рамках финальной олимпийской квалификационной регаты по академической гребле, известной еще как "регата последнего шанса". За пропуска соревнуются, в частности, и украинские экипажи.

Женская четверка парная в составе Натальи Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой вторыми преодолели дистанцию в 2000 м. девушки пропустили вперед лишь соперниц из США (+0,23). Этот результат обеспечил украинкам желанную лицензию на Олимпийские игры-2024! - говорится в сообщении.

Напомним

Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, продемонстрировав свою волю и силу духа, несмотря на вызовы, связанные с российским вторжением, включая потерю более 450 спортсменов и разрушение спортивных объектов.