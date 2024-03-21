Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Украина обратилась в МОК и Международную теннисную федерацию в связи с решением разрешить российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле, передает УНН со ссылкой на НОК.

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Международной теннисной федерации (ITF) Дэвиду Гаггерти в связи решением последней разрешить российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле.

В письме указывается, что правила нейтралитета МОК, первоначально опубликованные в марте 2023 года и обновленные в декабре 2023 года для Олимпийских игр в Париже 2024 года, явно отмечают, что "команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть рассмотрены" и "не могут участвовать в Олимпийских играх Париж 2024". Это существенно для мандата МОК и МПК, согласно которому владельцы российских и белорусских паспортов могут соревноваться только как индивидуальные нейтральные спортсмены.

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Кроме того, в письме приводятся факты поддержки российскими атлетами захватнической войны против Украины.

В НОК отмечают, что несмотря на то, что ITF может иметь причины, связанные с конвенцией, которые поддерживают это решение, подписанты письма настоятельно призывают пересмотреть этот подход. Восприятие общественностью пар российских или белорусских теннисистов, которые соревнуются на соревнованиях против других пар на основе национальности, неизбежно указывает на то, что они представляют свои страны. Это кардинально противоречит более широкому подходу, согласованному МОК и МПК, который запрещает представительство российского или белорусского государства на международных спортивных соревнованиях, тем самым исключая команды из этих стран.

Также непоколебимой остается позиция Украины: пока российские войска, поддерживаемые белорусским правительством, продолжают свою жестокую войну против украинского народа, представители стран-аккредиторов должны быть отстранены от участия в любых международных соревнованиях, в любом статусе, добавили в НОК.

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