Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vadym-huttsaitВадим Гутцайт
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  95096 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  112116 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  107572 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134037 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128197 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141755 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145346 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133523 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128405 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125550 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Новости по теме
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

  •  1813 просмотра
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

  •  3663 просмотра
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

  •  8856 просмотра
Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

  •  8006 просмотра
В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

  •  7038 просмотра
Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

  •  8471 просмотра
На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

  •  10530 просмотра
В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

  •  8910 просмотра
В Запорожье разоблачили коррупционную схему: чиновники МСЭК выдавали уклонистам фальшивые справки об инвалидности за $3,5 тысячи

В Запорожье разоблачили коррупционную схему: чиновники МСЭК выдавали уклонистам фальшивые справки об инвалидности за $3,5 тысячи

  •  9808 просмотра
Под Киевом водитель BMW наехала на 11-летнего мальчика

Под Киевом водитель BMW наехала на 11-летнего мальчика

  •  10928 просмотра

Популярные

Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

  •  31037 просмотра
На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

  •  90189 просмотра
"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

  •  42365 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  123313 просмотра
"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

  •  42682 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  112116 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  123313 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  152593 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  183137 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  283041 просмотра

Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.

спорт •   •  1813 просмотра
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

Российские оккупанты трижды атаковали Никополь с помощью беспилотников, но обошлось без жертв.

Война •   •  3663 просмотра
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

Российская ракетная атака на Киевскую область привела к травмированию 4 человек, повреждению 69 частных домов и уничтожению имущества, включая транспортные средства, здания и инфраструктуру.

Общество •   •  8856 просмотра
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

Российские ополченцы провели ограниченную военную операцию в Белгородской и Курской областях россии, сорвав президентские выборы и заявив, что Путин теряет контроль над ситуацией.

Война •   •  8006 просмотра
Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

министерство обороны россии в своих ежедневных сводках о войне с Украиной сообщает о новом "белгородском направлении", указывая на боевые действия в белгородской области россии вблизи украинской границы.

Война •   •  7038 просмотра
В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

Суд отклонил иск матери Алексея Навального к колонии за ненадлежащую медицинскую помощь, оказанную ее сыну перед смертью.

Новости Мира •   •  8471 просмотра
Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватывают жилье украинцев, объявляя его "бесхозным" и "национализируя" через "государственную жилищную инспекцию", которая нацелена на пустые квартиры или те, чьи владельцы выехали из региона.

Общество •   •  10530 просмотра
На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

В посольство Израиля в Гааге в Нидерландах, бросили горящий предмет, в результате чего полиция задержала одного подозреваемого. О пострадавших не сообщается.

Новости Мира •   •  8910 просмотра
В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

В Запорожье разоблачили коррупционную схему: чиновники МСЭК выдавали уклонистам фальшивые справки об инвалидности за $3,5 тысячи

В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему по выдаче фиктивных справок об инвалидности военнообязанным на сумму 3500 долларов США, изъяв во время обысков более 1 миллиона долларов США, 103 тысячи евро, 3,2 миллиона гривен и 2 кг наркотиков.

Криминал и ЧП •   •  9808 просмотра
В Запорожье разоблачили коррупционную схему: чиновники МСЭК выдавали уклонистам фальшивые справки об инвалидности за $3,5 тысячи

Под Киевом водитель BMW наехала на 11-летнего мальчика

В Броварах Киевской области 42-летний водитель BMW сбила 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу с друзьями. Ребенка доставили в больницу.

Криминал и ЧП •   •  10928 просмотра
Под Киевом водитель BMW наехала на 11-летнего мальчика