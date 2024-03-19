МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф

россия планирует провести зимние и летние "Игры дружбы", Международный олимпийский комитет призывает спортсменов не участвовать в этих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба МОК, пишет УНН.

Вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, российское правительство намерено организовать сугубо политически мотивированные спортивные мероприятия. российское правительство создало и финансирует "Международную ассоциацию дружбы" (МАД) с целью проведения летних и зимних "Игр дружбы", - говорится в сообщении.

Детали

В МОК отметили, что первые "Летние игры дружбы" планируется провести в москве и екатеринбурге в сентябре 2024 года, а "Зимние игры дружбы" - в сочи в 2026 году.

С этой целью российское правительство начало интенсивное дипломатическое наступление, направляя правительственные делегации и послов, а также министерские и другие руководящие органы в правительства по всему миру. Чтобы сделать их чисто политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят стороной спортивные организации в странах, на которые направлена их деятельность. Это является вопиющим нарушением Олимпийской хартии и одновременно нарушением различных резолюций ООН, - говорится в заявлении.

В Международном олимпийском комитете назвали это циничной попыткой рф политизировать спорт. Там отметили, что комиссия спортсменов МОК, которая представляет всех олимпийских атлетов мира, однозначно выступает против использования спортсменов для политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что спортсмены будут вынуждены своими правительствами участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, и, таким образом, будут использованы как часть политической пропагандистской кампании.

МОК решительно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, имеющих целью полную политизацию международного спорта, - отметили в МОК.

Напомним

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