Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  124692 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  141944 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  143636 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  141215 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113543 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127463 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120554 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128963 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141594 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128534 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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12 марта 2024, 06:25  •  319213 просмотра

Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

Франция предложит России прекратить огонь в Украине во время Олимпийских игр, а участие российских спортсменов будет находиться под пристальным контролем.

Война •   •  1629 просмотра
Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"

Из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин - Гуменцы в Хмельницкой области Укрзализныця временно закрыла движение для поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский с прицепными вагонами из Ужгорода.

Общество •   •  2843 просмотра
Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"

Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз

16 марта российские военные 66 раз обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и беспилотники.

Война •   •  4455 просмотра
Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз

"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович

Программа "Муниципальная няня" может стать прототипом будущих семейных детских садов, поскольку Министерство образования разрабатывает систему трансформации детских садов, включая семейные варианты.

Общество •   •  3829 просмотра
"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква

Украина ведет активные переговоры о гарантиях безопасности с 10 странами, в дополнение к уже заключенным 7 таким соглашениям с 5 странами G7.

Война •   •  7239 просмотра
Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква

Макрон : "Мы с канцлером Шольцом придем к согласию относительно украинских инициатив"

Макрон заявил, что он и канцлер Шольц согласуют инициативы по Украине, подчеркнув значительные обязательства Германии в производстве вооружений и обслуживании военной техники, а также важность роли Германии в коалиции по вопросам вооружений дальнего радиуса действия.

Война •   •  9284 просмотра
Макрон : "Мы с канцлером Шольцом придем к согласию относительно украинских инициатив"

В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

В Одесской области ведутся боевые действия с системами противовоздушной обороны, которые привлекают беспилотники со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.

Война •   •  15427 просмотра
В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга

Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете

Всеобщие выборы в Индии, крупнейшие в мире с почти миллиардом избирателей, имеющих право голоса, начнутся 19 апреля и продлятся шесть недель, а результаты будут объявлены 4 июня, поскольку действующий премьер-министр Нарендра Моди претендует на третий срок подряд.

политика •   •  13756 просмотра
Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете

В Мексике наркокартель взял в заложники 30 граждан Грузии

Наркокартель в Мексике взял в заложники 30 граждан Грузии, в том числе малолетних детей, и требует за их освобождение выкуп в размере 90 000 долларов США.

Криминал и ЧП •   •  19263 просмотра
В Мексике наркокартель взял в заложники 30 граждан Грузии

В случае очередной эскалации Франция готова отреагировать, но инициатором агрессии не станет

Франция готова ответить на любую возможную российскую агрессию, но сама не будет инициировать никакой агрессии, поскольку кремлевский режим сошел с рельсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Война •   •  24492 просмотра
В случае очередной эскалации Франция готова отреагировать, но инициатором агрессии не станет