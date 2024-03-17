Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

Франция предложит России прекращение огня в Украине во время Олимпийских игр, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью для телемарафона, передает УНН.

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Да, мы об этом попросим сказал Макрон

Макрон отметил, что выступления российских спортсменов на Олимпиаде под белым флагом "будут очень тщательно отслеживаться", чтобы "никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией".

Президент также отметил, что Франция "не имеет лимитов" в вопросе помощи Украине и стремится вернуть в Европу устойчивый мир.

Макрон : "Мы с канцлером Шольцом придем к согласию относительно украинских инициатив"