Макрон : "Мы с канцлером Шольцом придем к согласию относительно украинских инициатив"

Германия взяла на себя "очень большие обязательства" по производству оружия и обслуживанию военной техники, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, пишет УНН.

Детали

Макрон рассказал, что на встрече глав государств, 26 февраля, когда присутствовали около 20 стран Европы, Германия взяла на себя "очень большие обязательства" по производству оружия и обслуживанию военной техники.

Очень важна роль Германии в новой коалиции по дальнобойному оружию. Все мы можем делать больше и влиять друг на друга сказал Эмануэль Макрон в интервью.

Напомним,

Макрон заявил, что Украина должна иметь четкий график предоставления военной помощи, а Франция должна предоставить дополнительные гарантии, поскольку Европа должна готовиться к потенциальной войне, чтобы достичь мира, если Россия добьется успеха в Украине.

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