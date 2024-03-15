Шольц поприветствовал Макрона в Берлине перед встречей Веймарского треугольника

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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"
Дональд Туск накануне встречи лидеров стран Веймарского треугольника призвал предоставить Украине больше боеприпасов, а не просто говорить об этом на словах.
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