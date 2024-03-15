Шольц поприветствовал Макрона в Берлине перед встречей Веймарского треугольника

Канцлер Германии Олаф Шольц уже поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Канцлер Германии Олаф Шольц только что поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона возле офиса канцлера в Берлине", - пишет издание.

Как указано, они недолго попозировали для фотографий, но не имели заявлений для СМИ.

Дополнение

14 марта Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу с участием Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

На встрече лидеров "Веймарского треугольника" (Франции, Германии и Польши) в Берлине в пятницу будут обсуждать помощь Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны должны сделать все возможное для большей поддержки Украины.

Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"