Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне сегодняшней встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится при участии канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, опубликовал пост в социальной сети, в котором сказал "настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", передает УНН.

Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов - написал Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника.

Дополнение

14 марта Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу с участием Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

На встрече лидеров "Веймарского треугольника" (Франции, Германии и Польши) в Берлине в пятницу будут обсуждать помощь Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны должны сделать все возможное для большей поддержки Украины.