Спортивний арбітраж підтримав відсторонення росії від діяльності МОК
Київ • УНН
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію росії на рішення Міжнародного олімпійського комітету відсторонити олімпійський комітет росії від діяльності МОК за включення до його складу олімпійських рад з окупованих регіонів України.
Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні відхилив апеляцію росії на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про її відсторонення. Про це повідомляється у прес-релізі CAS, передає УНН.
Деталі
За рішенням суду CAS російський олімпійський комітет, як і раніше, не зможе брати участь у діяльності МОК і отримувати фінансування як національний олімпійський комітет. Він може протягом 30 днів оскаржити вердикт CAS у Верховному суді Швейцарії.
Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення відсторонити олімпійський комітет росії від своєї діяльності 12 жовтня 2023 року "до подальшого повідомлення". Причиною стало те, що російський комітет включив до свого складу олімпійські ради окуповані регіони України.
Національний олімпійський комітет України на початку жовтня 2023 року подав скаргу до МОК. МОК визнав дії росіян порушенням Олімпійської хартії і відсторонив їх.
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