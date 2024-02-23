Спортивный арбитраж поддержал отстранение россии от деятельности МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию россии на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о ее отстранении. Об этом сообщается в пресс-релизе CAS, передает УНН.

Детали

По решению суда CAS российский олимпийский комитет по-прежнему не сможет участвовать в деятельности МОК и получать финансирование как национальный олимпийский комитет. Он может в течение 30 дней обжаловать вердикт CAS в Верховном суде Швейцарии.

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить олимпийский комитет россии от своей деятельности 12 октября 2023 года "до дальнейшего уведомления". Причиной стало то, что российский комитет включил в свой состав олимпийские советы оккупированных регионов Украины.

Национальный олимпийский комитет Украины в начале октября 2023 года подал жалобу в МОК. МОК признал действия россиян нарушением Олимпийской хартии и отстранил их.

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