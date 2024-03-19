МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 в Париже. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МОК.

Детали

Отмечается, что исполнительный комитет (EB) Международного олимпийского комитета (МОК) сегодня согласовал ряд конкретных аспектов реализации для участия индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) на Олимпийских играх в Париже 2024.

Кроме того, Исполнительный комитет МОК также обсудил и принял ряд элементов протокола относительно участия AIN в Париже. В частности, согласно решению МОК AIN не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время Церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами. - резюмировали в МОК.

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В то же время отмечается, что решение об участии AIN в церемонии закрытия будет принято позже, учитывая, что на церемонию закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены вместе.

Справочно

AIN - это спортсмены с российским или белорусским паспортом прошедшие квалификацию по существующим системам квалификации Международных федераций (МФ) на игровом поле.

Напомним

МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.