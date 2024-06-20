Представители спортивного сообщества Украины призвали Международный олимпийский комитет лишить российских дзюдоистов лицензий на Олимпийские игры - направили соответствующее письмо с фактами поддержки российскими спортсменами войны в Украине, передает УНН.

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, врио министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF). В письме предоставили факты поддержки войны в Украине российскими дзюдоистами.

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Федерация дзюдо россии обнародовала имена спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Париже. Подписанты просят обратить внимание, что указанные спортсмены поддерживают войну в Украине, политику российского диктатора и не соответствуют достаточным критериям, для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN).

В частности, речь идет об Инале Тасоеве, Мадине Таймазовой, Тимуре Арбузове, Рамазане Абдулаеве, Михаиле Игольникове, Данииле Лаврентьеве, Мураде Чопанове, Матвее Каниковском, Дали Лилуашвили, Элис Старцеве, Дарье Курбонмамадове и Сабине Гилязовой.

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Подписанты в очередной раз хотят подчеркнуть, что все российское и белорусское спортивное сообщество является инструментом государственной политики стран-агрессоров, и все спортсмены с российским и белорусским гражданством не могут соответствовать достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Это подрывает основы международного спортивного сообщества и ставит под сомнение справедливость и беспристрастность в спортивных соревнованиях.

"Непоколебимой остается и позиция Украины: пока российские войска с поддержкой правительства беларуси продолжают вести свою жестокую войну против украинского народа, необходимо ввести запрет на участие российских и белорусских спортсменов в любых международных соревнованиях в любом статусе",-отметили в НОК.