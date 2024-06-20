Україна закликала МОК позбавити російських дзюдоїстів ліцензій на Олімпіаду: про кого мова
Київ • УНН
Представники української спортивної спільноти закликали Міжнародний олімпійський комітет відкликати ліцензії російських дзюдоїстів на Олімпійські ігри через їх підтримку війни на Україні, надавши конкретні імена і подробиці.
Представники спортивної спільноти України закликали Міжнародний олімпійський комітет позбавити російських дзюдоїстів ліцензій на Олімпійські ігри - спрямували відповідний лист із фактами підтримки російськими спортсменами війни в Україні, передає УНН.
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Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету (МОК) та Міжнародній федерації дзюдо (IJF). У листі надали факти підтримки війни в Україні російськими дзюдоїстами.
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Федерація дзюдо росії оприлюднила імена спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх в Парижі. Підписанти просять звернути увагу, що вказані спортсмени підтримують війну в Україні, політику російського диктатора та не відповідають достатнім критеріям, для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN).
Зокрема, йдеться про Інала Тасоєва, Мадіну Таймазову, Тимура Арбузова, Рамазана Абдулаєва, Михайла Ігольникова, Данила Лаврентьєва, Мурада Чопанова, Матвія Каніковського, Далі Лілуашвілі, Еліс Старцеву, Дар'ю Курбонмамадову та Сабіну Гілязову.
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Підписанти вкотре хочуть наголосити, що вся російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики країн-агресорів, і усі спортсмени із російським та білоруським громадянством не можуть відповідати достатнім критеріям для набуття статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN). Це підриває основи міжнародного спортивного співтовариства та ставить під сумнів справедливість та неупередженість у спортивних змаганнях.
"Непохитною залишається й позиція України: доки російські війська з підтримкою уряду білорусі продовжують вести свою жорстоку війну проти українського народу, необхідно запровадити заборону на участь російських та білоруських спортсменів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", - зазначили у НОК.