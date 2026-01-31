$42.850.00
10:30 • 1596 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 2886 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 3200 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 5158 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 5030 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22293 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41083 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43730 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28553 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26330 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
публикации
Эксклюзивы
Курс на Милан-Кортина-2026: украинские спортсмены отправились на Олимпиаду в Италии

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Олимпийском доме состоялись проводы украинских атлетов, которые представят страну на Олимпиаде в Италии. Украину представят 46 спортсменов – наибольшее количество лицензий за последние 16 лет.

Курс на Милан-Кортина-2026: украинские спортсмены отправились на Олимпиаду в Италии

В Олимпийском доме состоялись торжественные проводы украинских атлетов, которые уже совсем скоро представят страну на главных стартах четырехлетия в Италии. В этом году на Олимпиаде Украину представят 46 спортсменов - наибольшее количество лицензий за последние 16 лет. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

Детали

В Олимпийском доме состоялось знаковое событие - торжественные проводы украинских атлетов, которые уже совсем скоро представят страну на главных стартах четырехлетия в Италии. Мероприятие объединило олимпийскую семью, представителей власти и партнеров вокруг общей цели - поддержки украинского спорта в сверхсложные времена

- говорится в сообщении.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт и министр молодежи и спорта Матвей Бидный подчеркнули: каждое выступление нашей сборной - это мощный сигнал миру о нашей воле к победе.

В НОК добавили, что нынешние проводы стали особенными:

  • рекордная команда: на Олимпиаде Украину представят 46 спортсменов - наибольшее количество лицензий за последние 16 лет;
    • телемост несокрушимости: атлеты, находящиеся на заключительных тренировочных сборах за границей, присоединились к церемонии онлайн;
      • филателистическая премьера: вместе с АО “Укрпочта” презентован и погашен почтовый блок “Дух и сила Украины. Milano Cortina 2026”, посвященный зимним видам спорта.

        Напомним

        В Украине определили состав официальной делегации национальной сборной команды, которая будет представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее решение приняли накануне главного зимнего старта.

        Павел Башинский

        Спорт
        Война в Украине
        Национальный олимпийский комитет
        Вадим Гутцайт
        Укрпочта
        Италия
        Украина