Курс на Милан-Кортина-2026: украинские спортсмены отправились на Олимпиаду в Италии
Киев • УНН
В Олимпийском доме состоялись проводы украинских атлетов, которые представят страну на Олимпиаде в Италии. Украину представят 46 спортсменов – наибольшее количество лицензий за последние 16 лет.
Детали
В Олимпийском доме состоялось знаковое событие - торжественные проводы украинских атлетов, которые уже совсем скоро представят страну на главных стартах четырехлетия в Италии. Мероприятие объединило олимпийскую семью, представителей власти и партнеров вокруг общей цели - поддержки украинского спорта в сверхсложные времена
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт и министр молодежи и спорта Матвей Бидный подчеркнули: каждое выступление нашей сборной - это мощный сигнал миру о нашей воле к победе.
В НОК добавили, что нынешние проводы стали особенными:
- рекордная команда: на Олимпиаде Украину представят 46 спортсменов - наибольшее количество лицензий за последние 16 лет;
- телемост несокрушимости: атлеты, находящиеся на заключительных тренировочных сборах за границей, присоединились к церемонии онлайн;
- филателистическая премьера: вместе с АО “Укрпочта” презентован и погашен почтовый блок “Дух и сила Украины. Milano Cortina 2026”, посвященный зимним видам спорта.
Напомним
В Украине определили состав официальной делегации национальной сборной команды, которая будет представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее решение приняли накануне главного зимнего старта.