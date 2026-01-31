$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 3296 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 5952 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 5636 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 8694 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 6710 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22780 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 41797 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44591 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28729 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Курс на Мілан-Кортіна-2026: українські спортсмени вирушили на Олімпіаду в Італії

Київ • УНН

 • 628 перегляди

В Олімпійському домі відбулися проводи українських атлетів, які представлять країну на Олімпіаді в Італії. Україну представлять 46 спортсменів – найбільша кількість ліцензій за останні 16 років.

Курс на Мілан-Кортіна-2026: українські спортсмени вирушили на Олімпіаду в Італії

В Олімпійському домі відбулася урочисті проводи українських атлетів, які вже зовсім скоро представлять країну на головних стартах чотириріччя в Італії. Цьогоріч на Олімпіаді Україну представлять 46 спортсменів - найбільша кількість ліцензій за останні 16 років. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.

Деталі

В Олімпійському домі відбулася знакова подія - урочисті проводи українських атлетів, які вже зовсім скоро представлять країну на головних стартах чотириріччя в Італії. Захід об’єднав олімпійську родину, представників влади та партнерів навколо спільної мети - підтримки українського спорту в надскладні часи

- йдеться в повідомленні.

Президент НОК України Вадим Гутцайт та міністр молоді та спорту Матвій Бідний наголосили: кожен виступ нашої збірної - це потужний сигнал світові про нашу волю до перемоги.

У НОК додали, що цьогорічні проводи стали особливими:

  • рекордна команда: на Олімпіаді Україну представлять 46 спортсменів - найбільша кількість ліцензій за останні 16 років;
    • телеміст незламності: атлети, які перебувають на заключних тренувальних зборах за кордоном, долучилися до церемонії онлайн;
      • філателістична прем'єра: разом із АТ “Укрпошта” презентовано та погашено поштовий блок “Дух і сила України. Milano Cortina 2026”, присвячений зимовим видам спорту.

        Нагадаємо

        В Україні визначили склад офіційної делегації національної збірної команди, яка представлятиме країну на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Відповідне рішення ухвалили напередодні головного зимового старту.

        Павло Башинський

        Спорт
        Війна в Україні
        Національний олімпійський комітет
        Вадим Гутцайт
        Укрпошта
        Італія
        Україна