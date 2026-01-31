Курс на Мілан-Кортіна-2026: українські спортсмени вирушили на Олімпіаду в Італії
В Олімпійському домі відбулася урочисті проводи українських атлетів, які вже зовсім скоро представлять країну на головних стартах чотириріччя в Італії. Цьогоріч на Олімпіаді Україну представлять 46 спортсменів - найбільша кількість ліцензій за останні 16 років. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.
Деталі
Президент НОК України Вадим Гутцайт та міністр молоді та спорту Матвій Бідний наголосили: кожен виступ нашої збірної - це потужний сигнал світові про нашу волю до перемоги.
Президент НОК України Вадим Гутцайт та міністр молоді та спорту Матвій Бідний наголосили: кожен виступ нашої збірної - це потужний сигнал світові про нашу волю до перемоги.
У НОК додали, що цьогорічні проводи стали особливими:
- рекордна команда: на Олімпіаді Україну представлять 46 спортсменів - найбільша кількість ліцензій за останні 16 років;
- телеміст незламності: атлети, які перебувають на заключних тренувальних зборах за кордоном, долучилися до церемонії онлайн;
- філателістична прем'єра: разом із АТ “Укрпошта” презентовано та погашено поштовий блок “Дух і сила України. Milano Cortina 2026”, присвячений зимовим видам спорту.
Нагадаємо
В Україні визначили склад офіційної делегації національної збірної команди, яка представлятиме країну на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Відповідне рішення ухвалили напередодні головного зимового старту.