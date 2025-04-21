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Украина требует от ISMF пересмотреть допуск россиянки-военнослужащей к международным соревнованиям

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

Украина обратилась в Международную федерацию лыжного альпинизма с требованием пересмотреть допуск россиянки Варвары Прохоровой. По данным из открытых источников, спортсменка является военнослужащей рф, что противоречит рекомендациям МОК.

Украина требует от ISMF пересмотреть допуск россиянки-военнослужащей к международным соревнованиям

Украина призвала Международную федерацию лыжного альпинизма пересмотреть решение о допуске представительницы страны-агрессора к международным соревнованиям. Российская спортсменка, по данным из открытых источников, является военнослужащей вооруженных сил страны-агрессора, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Детали

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт и президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины Анна Ясинская подписали официальное письмо к президенту Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF) Регуле Мейер.

Украинская сторона призвала международное спортивное сообщество проверить достоверность информации о присвоении нейтрального статуса спортсменке из рф Варваре Прохоровой. Российская спортсменка, по данным из открытых источников, является военнослужащей вооруженных сил страны-агрессора.

Это прямо противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, которые исключают возможность участия в международных соревнованиях спортсменов, являющихся представителями вооруженных сил или силовых структур рф и рб.

Кроме того, "нейтральные" спортсмены с российскими или белорусскими паспортами должны воздерживаться от любых национальных символов и поддержки войны против Украины.

ГУР опубликовало данные о 11 российских спортсменах, поддерживающих войну против Украины03.04.25, 10:15 • 8384 просмотра

"Подчеркиваем, что все российское и белорусское спортивное сообщество является инструментом государственной политики стран-агрессоров, и все спортсмены с российским и белорусским гражданством не могут соответствовать достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Это подрывает основы международного спортивного сообщества и ставит под сомнение справедливость и беспристрастность в спортивных соревнованиях", - говорится в письме.

Авторы обращения подчеркнули, что позиция Украины остается непоколебимой: пока российские войска при поддержке правительства беларуси продолжают вести свою жестокую войну против украинского народа, необходимо ввести запрет на участие российских и белорусских спортсменов в любых международных соревнованиях в любом статусе.

Напомним

В правительстве Украины осудили слова будущей главы МОК Кирсти Ковентри, которая выступила за возвращение россиян на Олимпийские игры. Украина призывает к недопущению россиян к международным соревнованиям.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаспорт
Беларусь
Вадим Гутцайт
Министерство молодежи и спорта Украины
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