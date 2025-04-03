ГУР опубликовало данные о 11 российских спортсменах, поддерживающих войну против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство молодежи и спорта опубликовали на портале War&Sanctions данные об 11 российских спортсменах и киберспортсменах, которые публично поддерживают войну против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта на портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора" опубликовали данные одиннадцати российских спортсменов и киберспортсменов - говорится в сообщении.

Отмечается, что они публично поддерживают войну против Украины, проводят мероприятия на временно оккупированных территориях Украины, призывают к поддержке и лично посещают российских военных в Украине, и, при этом, продолжают участвовать в международных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

Среди них:

федор чудинов – российский боксер, член совета чемпионов федерации бокса рф, партии "единая россия" и мотоклуба "ночные волки". Организует пропагандистские мероприятия на оккупированных территориях, в частности направленные на перевоспитание украинских детей.

имам ганишов - борец, мастер спорта международного класса. Лично посещал российских военных во временно оккупированной Запорожской области, снимал фото- и видеоматериалы в поддержку войны.

павел черпита - капитан 2-го ранга вмф рф, профессор академии военных наук рф. Тренер команды "черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова" (оккупированный Севастополь) и сборной вмф рф на международных регатах.

виталий рощин - российский киберспортсмен, игрок в StarCraft ІІ, член команды 3D!Clan, публично поддержал так называемую “сво”, “демилитаризацию” и “денацификацию” Украины.

В целом в разделе собрана информация о 148 российских спортсменах, киберспортсменах и спортивных функционерах, которые поддерживают кремлевскую агрессию против Украины.

Агенты влияния рф должны быть изолированы от мирового спортивного сообщества - добавили в ГУР.

Напомним

ГУР МО Украины обнародовало данные об 11 российских пропагандистах, распространяющих кремлевские нарративы и оправдывающих войну. В списке журналисты, военные корреспонденты и блогеры.