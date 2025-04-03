ГУР опубликовало данные о 11 российских спортсменах, поддерживающих войну против Украины
Киев • УНН
ГУР и Минмолодежьспорта опубликовали данные о 11 российских спортсменах и киберспортсменах, которые публично поддерживают войну. Они проводят мероприятия на оккупированных территориях и посещают военных.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство молодежи и спорта опубликовали на портале War&Sanctions данные об 11 российских спортсменах и киберспортсменах, которые публично поддерживают войну против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.
ГУР МО Украины в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта на портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора" опубликовали данные одиннадцати российских спортсменов и киберспортсменов
Отмечается, что они публично поддерживают войну против Украины, проводят мероприятия на временно оккупированных территориях Украины, призывают к поддержке и лично посещают российских военных в Украине, и, при этом, продолжают участвовать в международных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Среди них:
- федор чудинов – российский боксер, член совета чемпионов федерации бокса рф, партии "единая россия" и мотоклуба "ночные волки". Организует
пропагандистские мероприятия на оккупированных территориях, в частности направленные на перевоспитание украинских детей.
- имам ганишов - борец, мастер спорта международного класса. Лично посещал российских военных во временно оккупированной Запорожской области, снимал фото- и видеоматериалы в поддержку войны.
- павел черпита - капитан 2-го ранга вмф рф, профессор академии военных наук рф. Тренер команды "черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова" (оккупированный Севастополь) и сборной вмф рф на международных регатах.
- виталий рощин - российский киберспортсмен, игрок в StarCraft ІІ, член команды 3D!Clan, публично поддержал так называемую “сво”, “демилитаризацию” и “денацификацию” Украины.
В целом в разделе собрана информация о 148 российских спортсменах, киберспортсменах и спортивных функционерах, которые поддерживают кремлевскую агрессию против Украины.
Агенты влияния рф должны быть изолированы от мирового спортивного сообщества
Напомним
ГУР МО Украины обнародовало данные об 11 российских пропагандистах, распространяющих кремлевские нарративы и оправдывающих войну. В списке журналисты, военные корреспонденты и блогеры.