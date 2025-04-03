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ГУР опублікувало дані про 11 російських спортсменів, які підтримують війну проти України

Київ • УНН

 • 5866 перегляди

ГУР та Мінмолодьспорту опублікували дані про 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, які публічно підтримують війну. Вони проводять заходи на окупованих територіях та відвідують військових.

ГУР опублікувало дані про 11 російських спортсменів, які підтримують війну проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство молоді та спорту опублікували на порталі War&Sanctions дані про 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, які публічно підтримують війну проти України. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

ГУР МО України у співпраці з Міністерством молоді та спорту на порталі War&Sanctions у розділі "Чемпіони терору" опублікували дані одинадцяти російських спортсменів та кіберспортсменів

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони публічно підтримують війну проти України, проводять заходи на тимчасово окупованих територіях України, закликають до підтримки та особисто відвідують російських військових в Україні, і, при цьому, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах.

Серед них:

  • фьодор чудінов – російський боксер, член ради чемпіонів федерації боксу рф, партії "єдіная росія" та мотоклубу "ночниє волкі". Організовує пропагандистські заходи на окупованих територіях, зокрема спрямовані на перевиховання українських дітей.
    • імам ганішов - борець, майстер спорту міжнародного класу. Особисто відвідував російських військових у тимчасово окупованій Запорізькій області, знімав фото- та відеоматеріали на підтримку війни.
      • павєл черпіта - капітан 2-го рангу вмф рф, професор академії військових наук рф. Тренер команди "чорноморського вищого військово-морського училища ім. нахімова" (окупований Севастополь) та збірної вмф рф на міжнародних регатах.
        • віталій рощін - російський кіберспортсмен, гравець у StarCraft ІІ, член команди 3D!Clan, публічно підтримав так звану “сво”, “демілітарізацію” та “денацифікацію” України.

          Загалом у розділі зібрано інформацію про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

          Агенти впливу рф мають бути ізольовані від світової спортивної спільноти

          - додали в ГУР.

          Нагадаємо

          ГУР МО України оприлюднило дані про 11 російських пропагандистів, що поширюють кремлівські наративи та виправдовують війну. У списку журналісти, військові кореспонденти та блогери.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          СуспільствоВійнаСпорт
          Міністерство оборони України
          Україна
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