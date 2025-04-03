ГУР опублікувало дані про 11 російських спортсменів, які підтримують війну проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство молоді та спорту опублікували на порталі War&Sanctions дані про 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, які публічно підтримують війну проти України. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

ГУР МО України у співпраці з Міністерством молоді та спорту на порталі War&Sanctions у розділі "Чемпіони терору" опублікували дані одинадцяти російських спортсменів та кіберспортсменів - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони публічно підтримують війну проти України, проводять заходи на тимчасово окупованих територіях України, закликають до підтримки та особисто відвідують російських військових в Україні, і, при цьому, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах.

Серед них:

фьодор чудінов – російський боксер, член ради чемпіонів федерації боксу рф, партії "єдіная росія" та мотоклубу "ночниє волкі". Організовує пропагандистські заходи на окупованих територіях, зокрема спрямовані на перевиховання українських дітей.

імам ганішов - борець, майстер спорту міжнародного класу. Особисто відвідував російських військових у тимчасово окупованій Запорізькій області, знімав фото- та відеоматеріали на підтримку війни.

павєл черпіта - капітан 2-го рангу вмф рф, професор академії військових наук рф. Тренер команди "чорноморського вищого військово-морського училища ім. нахімова" (окупований Севастополь) та збірної вмф рф на міжнародних регатах.

віталій рощін - російський кіберспортсмен, гравець у StarCraft ІІ, член команди 3D!Clan, публічно підтримав так звану “сво”, “демілітарізацію” та “денацифікацію” України.

Загалом у розділі зібрано інформацію про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Агенти впливу рф мають бути ізольовані від світової спортивної спільноти - додали в ГУР.

Нагадаємо

ГУР МО України оприлюднило дані про 11 російських пропагандистів, що поширюють кремлівські наративи та виправдовують війну. У списку журналісти, військові кореспонденти та блогери.