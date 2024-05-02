Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Украина требует от Международного олимпийского комитета отреагировать на нарушение рекомендаций об участии "нейтральных" спортсменов в шоссейной велогонке Vicenza Bionde-2024. Об этом говорится на сайте Национального олимпийского комитета, передает УНН.

Детали

Письмо в МОК подписали президент НОК Вадим Гутцайт, врио министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Федерации велосипедного спорта Андрей Гривко.

Инцидент произошел 28 апреля. Российского спортсмена Виктора Бугаенко допустили к соревнованиям в "нейтральном" статусе. Но при этом организаторы грубо нарушили рекомендации МОК, когда во время церемонии награждения победителей включили государственный гимн России.

Украинская сторона требует провести расследование и принять меры, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.

В письме подписанты отметили позицию Украины не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе и квалификационным турнирам на Олимпиаду-2024. Также наше государство требует усилить контроль за соблюдением международными федерациями и организаторами международных соревнований рекомендаций МОК относительно нейтрального статуса спортсменов из России и Беларуси.

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