Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Київ • УНН
Україна вимагає від МОК розслідування та дій після того, як російський гімн пролунав для "нейтрального" російського спортсмена на велогонці "Віченца Бьонде-2024", порушуючи рекомендації МОК.
Україна вимагає від Міжнародного олімпійського комітету відреагувати на порушення рекомендацій про участь "нейтральних" спортсменів у шосейній велогонці Vicenza Bionde-2024. Про це йдеться на сайті Національного олімпійського комітету, передає УНН.
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Лист до МОК підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний і президент Федерації велосипедного спорту Андрій Грівко.
Інцидент стався 28 квітня. Російського спортсмена Віктора Бугаєнка допустили до змагань у "нейтральному" статусі. Але при цьому організатори грубо порушили рекомендації МОК, коли під час церемонії нагородження переможців увімкнули державний гімн Росії.
Українська сторона вимагає провести розслідування і вжити заходів, аби в майбутньому не допустити подібних випадків.
У листі підписанти наголосили на позиції України не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, зокрема й кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024. Також наша держава вимагає посилити контроль за дотриманням міжнародними федераціями та організаторами міжнародних змагань рекомендацій МОК щодо нейтрального статусу спортсменів із Росії та Білорусі.
Україна та Велика Британія посилюють співпрацю в спортивній сфері напередодні Олімпіади25.04.24, 23:30 • 58391 перегляд