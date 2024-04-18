Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

Руководители Минмолодьспорта, олимпийского комитета Украины и Федерации дзюдо Украины призывают не допускать к чемпионату Европы российских дзюдоистов, которые поддерживают войну России против Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, а также президенту Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусу Визеру с требованием не допускать к участию в чемпионате Европы по дзюдо 2024 спортсменов, которые поддерживают войну России против Украины - говорится в сообщении.

В перечне указываются следующие спортсмены рф: Мадина Таймазова, Инал Тасоев, Яго Абуладзе, Арман Адамян, Данило Лаврентьев, Махмадбек Махмадбеков, Михаил Игольников, Арман Адамян, Матвей Каниковский, Тамерлан Башаев, Глафир Борисов, Ксения Галицкая, Дали Лилуашвили, Камила Бадурова, Элис Старцева, Рамазан Абдулаев.

Представители украинских спортивных ведомств в обращении указывают, что часть вышеупомянутых спортсменов соревновались на "Клубном чемпионате России по дзюдо в честь 70-летия Путина". Этот турнир состоялся в Грозном в октябре 2022 года и превратился в пропагандистское мероприятие в поддержку военной агрессии.

Также сообщается, что Мадина Таймазова была сфотографирована для российских пропагандистских ресурсов на фоне изображения диктатора Путина и буквы Z; кроме того, спортсменка приняла участие в пропагандистском мероприятии под названием "мастер-класс для молодых дзюдоистов из Донбасса", участниками которого были украинские дети, незаконно перевезенные в Россию.

Подписанты просят учесть эту информацию и принять все возможные меры, чтобы предотвратить участие российских и белорусских атлетов, которые являются членами военных организаций и поддерживают войну против Украины, в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Напомним,

Министерство молодежи и спорта Украины считает российских спортсменов, которые не сменили спортивное гражданство, агентами российского гибридного влияния, поскольку они прославляют российскую агрессию, несмотря на то, что война наносит ущерб украинским спортсменам и тренерам.