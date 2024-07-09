Украина активно готовится к Олимпийским играм, на которые отправит 140 спортсменов с 124 лицензиями. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На сегодняшний день мы имеем 124 лицензии - это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут принимать участие в Олимпийских играх. Мы уже закончили наш отбор на Олимпийские игры, вчера мы уже подали заявку на Международный олимпийский комитет - сказал Гутцайт.

По его словам, Украина будет представлена почти во всех видах спорта, кроме игровых видов спорта.

Впервые за всю историю независимости Украины, на Олимпийские игры попала команда по футболу. Надеемся, что будет сильная команда, ведь для нас очень важно, чтобы наши клубы отдали своих лучших футболистов - добавляет Гутцайт.

Напомним,

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