Українська лучниця Марченко здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Київ • УНН
Українська спортсменка Вероніка Марченко здобула ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, посівши третє місце на світовому відбірковому турнірі в Анталії, Туреччина.
Українська лучниця Вероніка Марченко здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українська лучниця Вероніка Марченко здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, посівши третє місце на світовому кваліфікаційному турнірі, який відбувся в Анталії, Туреччина.
На шляху до ліцензії Вероніка здолала суперниць з Таїланду, Словенії та Словаччини. У сутичці за бронзову медаль українська спортсменка перемогла представницю Молдови Александру Мірку, закріпивши своє третє місце на турнірі.
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