Украинская лучница Вероника Марченко получила лицензию на Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинская лучница Вероника Марченко получила лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже, заняв третье место на мировом квалификационном турнире, который состоялся в Анталии, Турция.

На пути к лицензии Вероника одолела соперниц из Таиланда, Словении и Словакии. В схватке за бронзовую медаль украинская спортсменка победила представительницу Молдовы Александру Мирку, закрепив свое третье место на турнире.

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