Украинская спортсменка Вероника Марченко получила лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заняв третье место на мировом отборочном турнире в Анталии, Турция.
Украинская лучница Вероника Марченко получила лицензию на Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинская лучница Вероника Марченко получила лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже, заняв третье место на мировом квалификационном турнире, который состоялся в Анталии, Турция.
На пути к лицензии Вероника одолела соперниц из Таиланда, Словении и Словакии. В схватке за бронзовую медаль украинская спортсменка победила представительницу Молдовы Александру Мирку, закрепив свое третье место на турнире.
Украинские волейболисты выиграли Золотую Евролигу-202416 июня 2024, 20:45 • 5660 просмотров