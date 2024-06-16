Украина стала чемпионом Золотой Евролиги-2024 по волейболу, победив Хорватию в финальном матче со счетом 3:1. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Сегодня в финальном матче мужской Золотой Евролиги-2024 сборная Украины по волейболу одержала победу над сборной Хорватии со счетом 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19).

Это уже второй раз в истории, когда украинские волейболисты становятся чемпионами этого престижного турнира, после победы в 2017 году.

Сейчас украинские спортсмены готовятся к следующему вызову - Кубку Претендентов-2024, который состоится с 4 по 7 июля в Линьи, Китай.

В четвертьфинале наша сборная сойдется в противостоянии с командой Чили. Победитель этого турнира получит возможность выступать в волейбольной Лиге Наций.

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Женская сборная Украины, которая также пыталась пробиться на Кубок Претендентов, к сожалению, не смогла достичь этой цели.

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги