Мужская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу 2024, победив в финале Хорватию со счетом 3:1, обеспечив себе второй титул в этом турнире после победы в 2017 году.
Украина стала чемпионом Золотой Евролиги-2024 по волейболу, победив Хорватию в финальном матче со счетом 3:1. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня в финальном матче мужской Золотой Евролиги-2024 сборная Украины по волейболу одержала победу над сборной Хорватии со счетом 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19).
Это уже второй раз в истории, когда украинские волейболисты становятся чемпионами этого престижного турнира, после победы в 2017 году.
Сейчас украинские спортсмены готовятся к следующему вызову - Кубку Претендентов-2024, который состоится с 4 по 7 июля в Линьи, Китай.
В четвертьфинале наша сборная сойдется в противостоянии с командой Чили. Победитель этого турнира получит возможность выступать в волейбольной Лиге Наций.
Добавим
Женская сборная Украины, которая также пыталась пробиться на Кубок Претендентов, к сожалению, не смогла достичь этой цели.
Мужская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги15 июня 2024, 19:27 • 20574 просмотра