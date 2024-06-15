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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 19:27  •  4360 просмотра

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Мужская национальная сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги-2024, победив в полуфинале команду Чехии со счетом 3:0.

Украинская мужская сборная по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

В полуфинальном противостоянии мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0 (26:24, 25:16, 25:20). Это уже второй год подряд, когда "сине-желтые" обеспечивают себе место в финале престижного турнира.

Напомним

В прошлом году украинская команда уступила на тайбрейке сборной Турции.

Добавим

Это уже четвертый финал Золотой Евролиги для Украины, которая в 2017 году уже успела праздновать победу, но дважды сталкивалась с поражением в финале, оба раза от Турции.

В завтрашнем финальном матче сборная Украины сойдется с командой Хорватии, которая в спорном матче обыграла сборную Эстонии со счетом 3:2.

Женская сборная Украины победила в финале Золотой Евролиги по волейболу9 июля 2023, 16:18 • 737082 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
khorvatiyaХорватия
turtsiyaТурция
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
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