Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги
Київ • УНН
Чоловіча національна збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2024, перемігши у півфіналі команду Чехії з рахунком 3:0.
Українська чоловіча збірна з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2024. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
У півфінальному протистоянні чоловіча збірна України з волейболу одержала перемогу над командою Чехії з рахунком 3:0 (26:24, 25:16, 25:20). Це вже другий рік поспіль, коли "синьо-жовті" забезпечують собі місце в фіналі престижного турніру.
Нагадаємо
У минулому році українська команда поступилась на тайбрейку збірній Туреччини.
Додамо
Це вже четвертий фінал Золотої Євроліги для України, яка у 2017 році вже встигла святкувати перемогу, але двічі стикалась з поразкою у фіналі, обидва рази від Туреччини.
У завтрашньому фінальному матчі збірна України зійдеться з командою Хорватії, яка в суперечливому матчі обіграла збірну Естонії з рахунком 3:2.
Жіноча збірна України перемогла у фіналі Золотої Євроліги з волейболу09.07.23, 19:18 • 737178 переглядiв