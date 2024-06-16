Українські волейболісти виграли Золоту Євролігу-2024
Київ • УНН
Чоловіча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу 2024, перемігши у фіналі Хорватію з рахунком 3:1, забезпечивши собі другий титул у цьому турнірі після перемоги у 2017 році.
Україна стала чемпіоном Золотої Євроліги-2024 з волейболу, перемігши Хорватію у фінальному матчі з рахунком 3:1. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні у фінальному матчі чоловічої Золотої Євроліги-2024 збірна України з волейболу здобула перемогу над збірною Хорватії з рахунком 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19).
Це вже другий раз в історії, коли українські волейболісти стають чемпіонами цього престижного турніру, після перемоги у 2017 році.
Наразі українські спортсмени готуються до наступного виклику - Кубка Претендентів-2024, який відбудеться з 4 по 7 липня у Ліньї, Китай.
У чвертьфіналі наша збірна зійдеться у протистоянні з командою Чилі. Переможець цього турніру отримає можливість виступати в волейбольній Лізі Націй.
Додамо
Жіноча збірна України, яка також намагалася пробитися на Кубок Претендентів, на жаль, не змогла досягти цієї мети.
Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги15.06.24, 22:27 • 23231 перегляд