МОК решил допустить белорусов к соревнованиям под национальной символикой. Украина выразила протест и разочарование

$43.850.1251.610.22
ukenru
15:47 • 2508 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
14:50 • 10517 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
14:00 • 11473 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
12:16 • 16471 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
11:20 • 20672 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 21902 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 45388 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 42876 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 28801 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 49924 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
4м/с
22%
748мм
Популярные новости
Министр обороны Латвии после падения дронов допустил, что они могли лететь по целям в россии со стороны УкраиныPhoto7 мая, 06:54 • 16113 просмотра
В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку ЭпштейнаPhoto7 мая, 07:56 • 21398 просмотра
В российской перми прогремели взрывы - над городом поднялся дым, объявлена тревогаPhotoVideo7 мая, 08:20 • 18885 просмотра
Избил побратима перед строем и сбежал из части - правоохранители задержали бойца бригады ВСУPhotoVideo7 мая, 08:57 • 19819 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 29851 просмотра
публикации
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса15:47 • 2522 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
14:50 • 10529 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 29872 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 45392 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo7 мая, 06:31 • 42880 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo13:12 • 8546 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов10:57 • 10458 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 50805 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 21343 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 41412 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Дипломатка

МОК решил допустить белорусов к соревнованиям под национальной символикой. Украина выразила протест и разочарование

Киев • УНН

 • 684 просмотра

НОК Украины осудил решение МОК о допуске белорусов к соревнованиям под национальным флагом. Комитет подчеркнул недопустимость поддержки агрессора.

МОК решил допустить белорусов к соревнованиям под национальной символикой. Украина выразила протест и разочарование

Национальный олимпийский комитет Украины осудил решение Международного олимпийского комитета о возвращении представителей беларуси на международные соревнования под национальной символикой. Об этом говорится в заявлении НОК, передает УНН

7 мая 2026 года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение допустить белорусских спортсменов к участию в официальных международных соревнованиях под государственным флагом, гимном и другой национальной символикой. Национальный олимпийский комитет Украины выражает категорический протест и глубокое разочарование таким решением МОК, которое противоречит фундаментальным принципам справедливости, ответственности и олимпийских ценностей 

- заявили в НОК. 

В комитете подчеркнули, что это решение принято в то время, когда беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию россии против Украины и остается соучастником войны. 

Территория беларуси используется для запуска ракет и ударных дронов по украинским городам, а также для военной логистики и поддержки российской армии. В военном и гуманитарном контексте не произошло никаких изменений, которые могли бы стать основанием для возвращения представителей Беларуси в международный спорт под национальной символикой 

- добавили в НОК. 

Также в НОК подчеркнули, что за более чем четыре года полномасштабной войны россия при поддержке беларуси уничтожила сотни спортивных объектов в Украине, а также унесла жизни более 600 украинских спортсменов и тренеров. Многие украинские атлеты сегодня защищают наше государство с оружием в руках, отдавая собственные жизни за свободу Украины и безопасность демократического мира.

Отдельное беспокойство вызывает тот факт, что Национальный олимпийский комитет беларуси возглавляет Виктор Лукашенко – сын самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко, режим которого является прямым союзником россии в войне против Украины. В условиях такого политического контроля над спортом любые заявления о "независимости спорта от политики" выглядят циничными и оторванными от реальности. Решение МОК является опасным прецедентом для всего международного спортивного движения. Сегодня мир получил сигнал, что страна, поддерживающая военную агрессию и являющаяся соучастником войны против Украины, может вернуться на международную арену без привлечения к ответственности за свои действия. Мы убеждены: спорт должен объединять мир вокруг мира, уважения и человеческого достоинства, а не становиться платформой для легитимизации режимов, поддерживающих войну и террор. Национальный олимпийский комитет Украины и впредь будет делать все возможное, чтобы голос украинских спортсменов был услышан международным сообществом 

- сказал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Дополнение

Международный олимпийский комитет в четверг, 7 мая, отменил рекомендации по ограничению участия спортсменов и команд из беларуси в международных соревнованиях, которые были введены после начала полномасштабного вторжения рф в Украину 

МОК рекомендует полностью восстановить права беларуси в международном спорте, в частности разрешить спортсменам выступать под собственным флагом и с гимном. Также комитет отменил все ограничения, которые были введены после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним 

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Украины обнародовало информацию об 11 российских спортсменах, тренерах и функционерах. По данным ведомства, они поддерживают войну против Украины, но продолжают участвовать в международных соревнованиях.

Павел Башинский

СпортПолитика
Война в Украине
Беларусь
Вадим Гутцайт
Украина