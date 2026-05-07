МОК решил допустить белорусов к соревнованиям под национальной символикой. Украина выразила протест и разочарование

Национальный олимпийский комитет Украины осудил решение Международного олимпийского комитета о возвращении представителей беларуси на международные соревнования под национальной символикой. Об этом говорится в заявлении НОК, передает УНН.

7 мая 2026 года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение допустить белорусских спортсменов к участию в официальных международных соревнованиях под государственным флагом, гимном и другой национальной символикой. Национальный олимпийский комитет Украины выражает категорический протест и глубокое разочарование таким решением МОК, которое противоречит фундаментальным принципам справедливости, ответственности и олимпийских ценностей - заявили в НОК.

В комитете подчеркнули, что это решение принято в то время, когда беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию россии против Украины и остается соучастником войны.

Территория беларуси используется для запуска ракет и ударных дронов по украинским городам, а также для военной логистики и поддержки российской армии. В военном и гуманитарном контексте не произошло никаких изменений, которые могли бы стать основанием для возвращения представителей Беларуси в международный спорт под национальной символикой - добавили в НОК.

Также в НОК подчеркнули, что за более чем четыре года полномасштабной войны россия при поддержке беларуси уничтожила сотни спортивных объектов в Украине, а также унесла жизни более 600 украинских спортсменов и тренеров. Многие украинские атлеты сегодня защищают наше государство с оружием в руках, отдавая собственные жизни за свободу Украины и безопасность демократического мира.

Отдельное беспокойство вызывает тот факт, что Национальный олимпийский комитет беларуси возглавляет Виктор Лукашенко – сын самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко, режим которого является прямым союзником россии в войне против Украины. В условиях такого политического контроля над спортом любые заявления о "независимости спорта от политики" выглядят циничными и оторванными от реальности. Решение МОК является опасным прецедентом для всего международного спортивного движения. Сегодня мир получил сигнал, что страна, поддерживающая военную агрессию и являющаяся соучастником войны против Украины, может вернуться на международную арену без привлечения к ответственности за свои действия. Мы убеждены: спорт должен объединять мир вокруг мира, уважения и человеческого достоинства, а не становиться платформой для легитимизации режимов, поддерживающих войну и террор. Национальный олимпийский комитет Украины и впредь будет делать все возможное, чтобы голос украинских спортсменов был услышан международным сообществом - сказал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Международный олимпийский комитет в четверг, 7 мая, отменил рекомендации по ограничению участия спортсменов и команд из беларуси в международных соревнованиях, которые были введены после начала полномасштабного вторжения рф в Украину

МОК рекомендует полностью восстановить права беларуси в международном спорте, в частности разрешить спортсменам выступать под собственным флагом и с гимном. Также комитет отменил все ограничения, которые были введены после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Украины обнародовало информацию об 11 российских спортсменах, тренерах и функционерах. По данным ведомства, они поддерживают войну против Украины, но продолжают участвовать в международных соревнованиях.