Український гімнаст Пантелей Колодій буде виступати за США з 2026 року
Київ • УНН
Виконком Міжнародної федерації гімнастики дозволив українцю Пантелею Колодію змінити спортивне громадянство. Він офіційно зможе виступати за США з 8 травня 2026 року.
Український гімнаст Пантелей Колодій змінив спортивне громадянство. Тепер він виступатиме під прапором Сполучених Штатів. Дозвіл затвердив Виконком Міжнародної федерації гімнастики (FIG), про що повідомив офіційний сайт організації, пише УНН з посиланням на офіційну сторінку FIG.
Деталі
Офіційно зміна громадянства 23-річного українського спортсмена набуде чинності через рік. Отже, Колодій зможе виступати за США з 8 травня 2026 року.
Пантелей Колодій представляв збірну України на чемпіонатах Європи та світу, Універсіаді, а також Кубках світового виклику.
Ще в січні стало відомо, що Колодій може виступити у відбірковому турнірі на чемпіонат США від університету Стенфорд, у якому можуть брати участь тільки американці. Втім, українець так і не взяв участь у цих змаганнях.
Для України це вже другий випадок у чоловічій спортивній гімнастиці протягом невеликого проміжку часу. Першим став срібний призер літньої Олімпіади-2024 Ілля Ковтун, який тепер представлятиме Хорватію.
Доповнення
Україна закликала Міжнародну федерацію гімнастики не допустити до змагань росіянку мельникову, яка підтримує війну та пов'язана з партією путіна. Її дії порушують рекомендації МОК щодо нейтрального статусу.