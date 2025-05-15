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Украинскую прыгунью Бех-Романчук отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В допинг-пробе Марины Бех-Романчук обнаружили тестостерон, что привело к ее отстранению от соревнований. Спортсменка не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

Украинскую прыгунью Бех-Романчук отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук получила отстранение от соревнований из-за положительного результата допинг-теста. Об этом говорится на сайте независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), пишет УНН.

Детали

Санкции в отношении украинки связаны с тем, что в ее организме во время допинг-теста нашли запрещенное вещество тестостерон. Его наличие нарушает статьи 2.1 и 2.2.

Срок отстранения Бех-Романчук не указан. Обычно дисквалификации за тестостерон — 4 года. Если атлет сможет доказать, что употребление было непреднамеренным или вызвано "специфическими условиями", то срок может быть сокращен до 2 лет или меньше.

Отмечается, что Бех-Романчук должна была вернуться к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024 на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, но ее имя уже не в списке участниц. Последний старт Бех-Романчук состоялся в прошлом году в Париже.

Справочно

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук – участница Олимпиад в 2016, 2020 и 2024 году. Она становилась чемпионкой Европы в 2021 и 2022 годах, а в 2019 и 2023-м выигрывала серебро чемпионата мира по легкой атлетике. Дважды становилась медалисткой финалов Бриллиантовой лиги – в 2021 году "бронза" в прыжках в длину, а в 2022-м в тройном прыжке.

Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge с лучшим результатом сезона09.05.25, 20:55 • 8278 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
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