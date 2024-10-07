Єдина в Європі: як у Броварах працює дитячо-юнацька школа ушу та єдиноборств

Переможці та призери Чемпіонатів світу та Європи, Всесвітніх ігор, інших престижних змагань – все це про вихованців єдиної в Європі Дитячо-юнацької спортивної школи з ушу та єдиноборств. Як маленька секція перетворилася на відому в Україні та за її межами спортивну школу, з якими проблемами довелося зіткнутися юним та дорослим спортсменам після повномасштабного російського вторгнення та як влада Броварів сприяє розвитку спорту в громаді – про це УНН розповів засновник школи, президент Національної української федерації ушу Олег Чуканов.

Спортсмен пригадує, що східними бойовими мистецтвами він захопився у 80-х роках. Щоб мати змогу їх опанувати - поїхав вчитися на Далекий Схід. Там же почав і тренувати дітей. Пройшов відповідний відбір і один семестр навчався в університеті фізкультури та спорту в китайській провінції Дзелінь.

У 1993 році Олег Чуканов повернувся до Броварів, влаштувався на роботу до Дитячо-юнацької спортивної школи при відділі міському фізкультури та спорту і відкрив маленьку секцію ушу.

"До нас тоді одразу ж записалося багато дітей. Я вів заняття для 100 хлопців та дівчат. Ми займалися в спортзалах шкіл і навіть в підвалах. Але повільно, маленькими кроками ми йшли до нашої мети і у 2018 році була створена Дитячо-юнацька спортивна школа ушу та єдиноборств, яка базується у нашому міському спорткомплексі "Світлотехнік". Очолює її відомий спортсмен, неодноразовий переможець та призер різноманітних змагань Андрій Коваль, який одним з перших прийшов до нашої секції. Школа працює за написаною мною програмою, яка затверджена Міністерством молоді та спорту. Школа, до речі, єдина в Європі через те, що сама структура роботи спортивних секцій в різних країнах сильно відрізняється від нашої системи.

До повномасштабного російського вторгнення у нас займалися понад 500 дітей. Зараз вихованців трохи менше, адже багато дітей виїхали з батьками до інших регіонів України або за кордон. Але ми приймаємо в школу дітей-переселенців, які з радістю приходять до нас на заняття. Загалом, в школу можна записатися у віці від шести до 23 років", - розповів Олег Чуканов.

Засновник школи ушу в Броварах додав, що раніше у них була група, заняття в якій відвідували дорослі люди: бізнесмени, чиновники, студенти, пенсіонери. Хтось з них приходив, щоб підтримувати здоровий образ життя, хтось цікавився східною філософією. Таку групу планують відродити. Нині ж, за його словами, основний акцент робиться на масовому спорті та залученні дітей.

"Навіть у цей непростий час необхідно залучати дітей до занять спортом, і тим самим підтримувати їх. Адже у багатьох дітей, як і в дорослих, так само може бути дещо пригнічений стан, адже вони бачать, що відбувається навкруги. Тому це не просто тренування, це розмови, психологічна підтримка. Треба вселяти в дітей оптимізм, показувати, що ми всі працюємо на перемогу у цій війні.

Безумовно, що в цей час ми маємо повну підтримку від влади Броварів та міського голови Ігоря Сапожка. Він в курсі усіх аспектів діяльності школи, завжди цікавиться проблемними питаннями та сприяє їх оперативному вирішенню, прислухається до наших пропозицій. Цікавиться нашими спортивними досягненнями. У нас повне взаєморозуміння з міською владою, і це дає відповідний результат. У цей непростий час нам би було важко без такої підтримки", - зазначив Олег Чуканов.

Щодо досягнень, то школі ушу в Броварах дійсно є чим пишатися. Зокрема, нещодавно її вихованці повернулися з острова Борнео, де завоювали три золоті медалі на Чемпіонаті світу серед юніорів та виграли командну першість.

Олег Чуканов пояснює, що спортивне ушу нині поділяється на два види: ушу-таолу – коли спортсмен демонструє бойові рухи атаки-захисту, складну бойову акробатику зі зброєю або без та ушу-саньда – поєдинок із супротивником на рингу, в якому дозволені удари руками, ногами, кидки та виштовхування.

"Нині ушу – це спортивна дисципліна, яка визнана усіма світовими спортивними організаціями. Ведеться мова про включення ушу до програми Олімпійських ігор.

Ми маємо переможців та призерів Чемпіонатів світу та Європи серед дорослих та серед різних дитячих вікових категорій. Окремо хочу відзначити наші здобутки на Всесвітніх іграх, адже це найпрестижніші змагання з неолімпійських видів спорту. Зокрема, Роман Рева – бронзовий призер, Аліна Крисько – срібна призерка цих змагань", - розповів Олег Чуканов.