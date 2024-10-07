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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:28  •  62868 просмотра

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Единственная в Европе Детско-юношеская спортивная школа по ушу и единоборствам в Броварах воспитывает чемпионов мира и Европы. Основатель школы рассказывает о ее развитии, достижениях и поддержке местной власти.

Победители и призеры Чемпионатов мира и Европы, Всемирных игр, других престижных соревнований - все это о воспитанниках единственной в Европе Детско-юношеской спортивной школы по ушу и единоборствам. Как маленькая секция превратилась в известную в Украине и за ее пределами спортивную школу, с какими проблемами пришлось столкнуться юным и взрослым спортсменам после полномасштабного российского вторжения и как власть Броваров способствует развитию спорта в громаде - об этом УНН рассказал основатель школы, президент Национальной украинской федерации ушу Олег Чуканов.

Спортсмен вспоминает, что восточными боевыми искусствами он увлекся в 80-х годах. Чтобы иметь возможность ими овладеть - поехал учиться на Дальний Восток. Там же начал и тренировать детей. Прошел соответствующий отбор и один семестр учился  в университете физкультуры и спорта в китайской провинции Дзелинь.

В 1993 году Олег Чуканов вернулся в Бровары, устроился на работу в Детско-юношескую спортивную школу при отделе городском физкультуры и спорта и открыл маленькую секцию ушу.

«К нам тогда сразу же записалось много детей. Я вел занятия для 100 ребят и девушек. Мы занимались в спортзалах школ и даже в подвалах. Но медленно, маленькими шагами мы шли к нашей цели и в 2018 году была создана Детско-юношеская спортивная школа ушу и единоборств, которая базируется в нашем городском спорткомплексе «Светотехник». Возглавляет ее известный спортсмен, неоднократный победитель и призер различных соревнований Андрей Коваль, который одним из первых пришел в нашу секцию. Школа работает по написанной мной программе, утвержденной Министерством молодежи и спорта. Школа, кстати, единственная в Европе из-за того, что сама структура работы спортивных секций в разных странах сильно отличается от нашей системы.

До полномасштабного российского вторжения у нас  занимались более 500 детей. Сейчас воспитанников немного меньше, ведь многие дети уехали с родителями в другие регионы Украины или за границу. Но мы принимаем в школу детей-переселенцев, которые с радостью приходят к нам на занятия. В целом, в школу можно  записаться в возрасте от шести до 23 лет», - рассказал Олег Чуканов.

Основатель школы ушу в Броварах добавил, что раньше у них была группа, занятия в которой посещали взрослые люди: бизнесмены, чиновники, студенты, пенсионеры. Кто-то из них приходил, чтобы поддерживать здоровый образ жизни, кто-то интересовался восточной философией. Такую группу планируют возродить. Сейчас же, по его словам, основной акцент делается на массовом спорте и привлечении детей.

«Даже в это непростое время необходимо привлекать детей к занятиям спортом, и тем самым поддерживать их. Ведь у многих детей, как и у взрослых, так же может быть несколько подавленное состояние, ведь они видят, что происходит вокруг. Поэтому это не просто тренировки, это разговоры, психологическая поддержка. Надо вселять в детей оптимизм, показывать, что мы все работаем на победу в этой войне.

Безусловно, что в это время мы имеем полную поддержку от власти Броваров и городского головы Игоря Сапожко. Он в курсе всех аспектов деятельности школы, всегда интересуется проблемными вопросами и способствует их оперативному решению, прислушивается к нашим предложениям. Интересуется нашими спортивными достижениями. У нас полное взаимопонимание с городскими властями, и это дает соответствующий результат. В это непростое время нам бы было трудно без такой поддержки», - отметил Олег Чуканов.

Что касается достижений, то школе ушу в Броварах действительно есть чем гордиться. В частности, недавно ее воспитанники вернулись с острова Борнео, где завоевали три золотые медали на Чемпионате мира среди юниоров и выиграли командное первенство.

Олег Чуканов объясняет, что спортивное ушу сейчас делится на два вида: ушу-таолу - когда спортсмен демонстрирует боевые движения атаки-защиты, сложную боевую акробатику с оружием или без и ушу-саньда - поединок с противником на ринге, в котором разрешены удары руками, ногами, броски и выталкивания.

«Сейчас ушу - это спортивная дисциплина, которая признана всеми мировыми спортивными организациями. Ведется речь о включении ушу в программу Олимпийских игр.

У нас есть победители и призеры Чемпионатов мира и Европы среди взрослых и среди различных детских возрастных категорий. Отдельно хочу отметить наши достижения на Всемирных играх, ведь это самые престижные соревнования по неолимпийским видам спорта. В частности, Роман Рева - бронзовый призер, Алина Крысько - серебряный призер этих соревнований», - рассказал Олег Чуканов.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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