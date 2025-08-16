путін зустрічався з американськими президентами 48 разів: історія зустрічей та наслідки
З 2000 року володимир путін зустрічався з п'ятьма президентами США близько 48 разів. Ці зустрічі включали обговорення ядерної безпеки, скорочення озброєнь та конфліктів, що формували відносини між країнами.
З 2000 року у США змінилося 5 президентів. За цей час, незмінний очільник кремля володимир путін зустрічався з американськими президентами близько 48 разів. Основні і поворотні зустрічи згадує Current Time, передає УНН.
Деталі
Видання нагадує про першу зустріч володимира путіна, який на той час вступив та освоювався на посаді глави кремля. Це була зустріч з президентом США Біллом Клінтоном у червні 2000 року.
Перша зустріч володимира путіна і тодішнього президента США Білла Клінтона. росія і США тоді домовлялися про те, щоб зменшити загрозу ядерної війни в світі.
Тоді Клінтон та путін дійшли згоди про знищення по 34 тонни збройового плутонію – матеріалу для ядерних боєголовок. Протягом решти президентського терміну Клінтон не відходив від формули, що адміністрації рф і США мають багато точок дотику.
Але згодом у США з'явився новий президент - Дж. Буш-молодший. У червні 2001 року, як зазначає Current Time - стався переломний момент. Ідеться про особисте знайомство президента Буша-молодшого і путіна.
Після цієї зустрічі Буш виголосить відому фразу "я подивився йому в очі і відчув його душу"
Пізніше політичні опоненти Буша дорікали йому наївністю щодо наступника Бориса Єльцина.
Сенатор Дж. Маккейн перекрутив слова Буша – "коли я подивився в очі Путіну, я побачив там 3 літери – КДБ".
Але Буш-молодший запевняв журналістів, що хотів встановити максимально довірчі відносини з путіним.
Інші ключові моменти у цей період:
- після 2001 року були деякі результати партнерства США і рф, зокрема домовленість про скорочення стратегічних наступальних озброєнь;
- у 2007 році Буш навіть прийняв путіна на своєму ранчо в Техасі. Через рік на саміті НАТО, за 4 місяці до вторгнення росії в Грузію, Буш прагне, як визначили його учасники, «захистити Україну від Кремля».
За словами учасників, на саміті 2008 року путін каже Бушу, що "Україна – не держава". Потім були бойові дії в Грузії, які президент США Буш-молодший засудив.
Після низки драматичних подій у цей період, колишньої імовірної довіри між президентами США і рф вже не стало.
Наступні декади
Перша особиста зустріч нового президента США Барака Обами з на той час прем'єром володимиром путіним відбулася в 2009 році.
За короткий час у Барака Обами з'являється стосовно путіна певна дистанція і очевидний скепсис.
путін змінив медведєва на посаді президента рф - і відбулася нова зустріч з Бараком Обамою. Лідери країн домовилися протидіяти міжнародному тероризму. Обама привітав проведення зимових олімпійських ігор в сочі.
Після 2013-14 років
Нова зустріч з Обамою у кремлівського диктатора відбулась у 2015 році.
Позаду окупація росією Криму, розпалювання військових дій на сході України. Нова зустріч Обами і путіна. Про те, як пройшли переговори – ніхто з них не відповів
Потім була зустріч нового президента США Дональда Трампа і путіна в 2017 році. Тоді, після переговорів, Трамп посміхався і випромінював оптимізм.
У нас були дуже хороші бесіди, зараз ми проведемо ще одну спільну бесіду. Вони будуть продовжуватися. Ми розраховуємо, що попереду нас чекає багато позитивних подій для РФ і США
У 2018 році обурення в пресі викликало питання, кому Трамп більше вірить щодо питання російського втручання у вибори США 2016 року - путіну чи власним спецслужбам?
"Я довіряю обом сторонам" – повідомив тоді Трамп.
Нові часи, за рік до повномасштабного вторгення
2021 рік. Коротка зустріч Джо Байдена і путіна. Її підсумок – сторони домовилися відновити діалог щодо політичної стабільності.
Тотальна недовіра експрезидента США Байдена до Путіна сталася після початку широкомасштабної війни РФ проти України.
"Україна ніколи не стане перемогою для Росії", заявляв тоді Байден.
Саміт путіна-Трампа на Алясці завершився без угоди про припинення вогню в Україні. Трамп отримав лише запрошення до москви, а війна в Україні імовірно продовжиться, пише британське видання The Іndependent.
Президент США Дональд Трамп не зміг досягнути жодних зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці, який "розпочався з фанфар, але завершився антикульмінацією".
Саміт Трампа і путіна на Алясці не приніс користі та реального прогресу у контексті протидії триваючій аресії рф в Україні. Водночас зустріч з Трампом в Анкориджі стала певною мірою "перемогою" для путіна. Але за підсумками - ні перемир'я, ні миру. Так вважає Вольфганг Ішингер, екс-посол Німеччини у США і Великій Британії.
