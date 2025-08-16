$41.450.06
путін зустрічався з американськими президентами 48 разів: історія зустрічей та наслідки

Київ • УНН

 • 2676 перегляди

З 2000 року володимир путін зустрічався з п'ятьма президентами США близько 48 разів. Ці зустрічі включали обговорення ядерної безпеки, скорочення озброєнь та конфліктів, що формували відносини між країнами.

путін зустрічався з американськими президентами 48 разів: історія зустрічей та наслідки

З 2000 року у США змінилося 5 президентів. За цей час, незмінний очільник кремля володимир путін зустрічався з американськими президентами близько 48 разів. Основні і поворотні зустрічи згадує Current Time, передає УНН.

Деталі

Видання нагадує про першу зустріч володимира путіна, який на той час вступив та освоювався на посаді глави кремля. Це була зустріч з президентом США Біллом Клінтоном у червні 2000 року.

Перша зустріч володимира путіна і тодішнього президента США Білла Клінтона. росія і США тоді домовлялися про те, щоб зменшити загрозу ядерної війни в світі.

 - ідеться у сюжеті Current Time.

Тоді Клінтон та путін дійшли згоди про знищення по 34 тонни збройового плутонію – матеріалу для ядерних боєголовок. Протягом решти президентського терміну Клінтон не відходив від формули, що адміністрації рф і США мають багато точок дотику.

Але згодом у США з'явився новий президент - Дж. Буш-молодший. У червні 2001 року, як зазначає Current Time - стався переломний момент. Ідеться про особисте знайомство президента Буша-молодшого і путіна. 

Після цієї зустрічі Буш виголосить відому фразу "я подивився йому в очі і відчув його душу"

- нагадує видання. 

Пізніше політичні опоненти Буша дорікали йому наївністю щодо наступника Бориса Єльцина.

Сенатор Дж. Маккейн перекрутив слова Буша – "коли я подивився в очі Путіну, я побачив там 3 літери – КДБ".

Але Буш-молодший запевняв журналістів, що хотів встановити максимально довірчі відносини з путіним.

Інші ключові моменти у цей період:

  • після 2001 року були деякі результати партнерства США і рф, зокрема домовленість про скорочення стратегічних наступальних озброєнь;
    • у 2007 році Буш навіть прийняв путіна на своєму ранчо в Техасі. Через рік на саміті НАТО, за 4 місяці до вторгнення росії в Грузію, Буш прагне, як визначили його учасники, «захистити Україну від Кремля».

      За словами учасників, на саміті 2008 року путін каже Бушу, що "Україна – не держава". Потім були бойові дії в Грузії, які президент США Буш-молодший засудив. 

      передає Current Time, нагадуючи про події 2008 року. 

      Після низки драматичних подій у цей період, колишньої імовірної довіри між президентами США і рф вже не стало.

      Наступні декади

      Перша особиста зустріч нового президента США Барака Обами з на той час прем'єром володимиром путіним відбулася в 2009 році.

      За короткий час у Барака Обами з'являється стосовно путіна певна дистанція і очевидний скепсис. 

      "Припинення вогню не буде": BBC розглянуло ключові моменти зустрічі Трампа і путіна на Алясці16.08.25, 07:58 • 4824 перегляди

      путін змінив медведєва на посаді президента рф - і відбулася нова зустріч з Бараком Обамою. Лідери країн домовилися протидіяти міжнародному тероризму. Обама привітав проведення зимових олімпійських ігор в сочі.

      Після 2013-14 років

      Нова зустріч з Обамою у кремлівського диктатора відбулась у 2015 році.

      Позаду окупація росією Криму, розпалювання військових дій на сході України. Нова зустріч Обами і путіна. Про те, як пройшли переговори – ніхто з них не відповів

      - передає Current Time, посилаючись на репортаж того часу. 

      Потім була зустріч нового президента США Дональда Трампа і путіна в 2017 році. Тоді, після переговорів, Трамп посміхався і випромінював оптимізм.

      У нас були дуже хороші бесіди, зараз ми проведемо ще одну спільну бесіду. Вони будуть продовжуватися. Ми розраховуємо, що попереду нас чекає багато позитивних подій для РФ і США

      - казав Трамп у 2019 році. 

      У 2018 році обурення в пресі викликало питання, кому Трамп більше вірить щодо питання російського втручання у вибори США 2016 року - путіну чи власним спецслужбам?

      "Я довіряю обом сторонам" – повідомив тоді Трамп.

      Нові часи, за рік до повномасштабного вторгення 

      2021 рік. Коротка зустріч Джо Байдена і путіна. Її підсумок – сторони домовилися відновити діалог щодо політичної стабільності. 

      Тотальна недовіра експрезидента США Байдена до Путіна сталася після початку широкомасштабної війни РФ проти України. 

       - підумовує видання. 

      "Україна ніколи не стане перемогою для Росії", заявляв тоді Байден.

      Нагадаємо

      Саміт путіна-Трампа на Алясці завершився без угоди про припинення вогню в Україні. Трамп отримав лише запрошення до москви, а війна в Україні імовірно продовжиться, пише британське видання The Іndependent.

      Президент США Дональд Трамп не зміг досягнути жодних зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці, який "розпочався з фанфар, але завершився антикульмінацією". 

      Саміт Трампа і путіна на Алясці не приніс користі та реального прогресу у контексті протидії триваючій аресії рф в Україні. Водночас зустріч з Трампом в Анкориджі стала певною мірою "перемогою" для путіна. Але за підсумками - ні перемир'я, ні миру. Так вважає Вольфганг Ішингер, екс-посол Німеччини у США і Великій Британії.

      Червона доріжка для путіна, жодного припинення вогню для Трампа: Bloomberg підсумувало саміт на Алясці16.08.25, 08:51 • 2530 переглядiв

      Ігор Тележніков

