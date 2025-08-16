$41.450.06
"Незважаючи на теплий прийом": Трамп не зміг змусити путіна припинити війну в Україні під час саміту на Алясці - FT

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Президент США Дональд Трамп не зміг досягти зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці. Трамп заявив, що відповідальність за припинення конфлікту тепер лежить на Києві та його європейських союзниках.

"Незважаючи на теплий прийом": Трамп не зміг змусити путіна припинити війну в Україні під час саміту на Алясці - FT

Президент США Дональд Трамп не зміг досягнути жодних зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці, який "розпочався з фанфар, але завершився антикульмінацією". Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє УНН.

Деталі

Вказується, що ця зустріч була першою між президентом США та путіним з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, що ознаменувало "рішучий кінець багаторічним спробам Заходу ізолювати його".

Трамп заявив перед зустріччю, що вимагатиме від російського президента припинення вогню в Україні. Він покинув Аляску, щоб повернутися до Вашингтона без будь-яких зобов'язань з боку путіна, який чітко дав зрозуміти, що не відмовився від своїх жорстких вимог до капітуляції України

- зазначається у статті.

Автори звертають увагу, що президент США натякнув на можливість майбутньої зустрічі з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, але припустив, що відповідальність за припинення конфлікту тепер лежить на Києві та його європейських союзниках.

Трамп також, схоже, відмовився від планів завдати удару по економіці росії, якщо путін не погодиться на припинення вогню, припустивши, що він відкладе будь-яку пропозицію щодо покарання імпортерів російської нафти, таких як Китай

- пишуть автори.

Вони додають, що "гарна новина" полягала в тому, що "не було ні Ялти, ні Мюнхена", маючи на увазі зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР 1945 року, яка розділила Європу, та зустріч 1938 року між нацистською Німеччиною та союзними країнами.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розповів про тригодинну зустріч із володимиром путіним на Алясці, заявивши, що досягнуто значного прогресу, хоча офіційної угоди укладено не було. Тепер, за його словами, усе залежить від дій українського президента Володимира Зеленського.

"Десять з десяти": Трамп оцінив саміт з путіним на Алясці16.08.25, 03:47 • 5596 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

