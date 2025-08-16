"Несмотря на теплый прием": Трамп не смог заставить Путина прекратить войну в Украине во время саммита на Аляске - FT

Президент США Дональд Трамп не смог добиться никаких обязательств от российского диктатора Владимира Путина по прекращению войны в Украине после саммита на Аляске, который «начался с фанфар, но завершился антикульминацией». Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает УНН.

Детали

Указывается, что эта встреча была первой между президентом США и Путиным с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, что ознаменовало «решительный конец многолетним попыткам Запада изолировать его».

Трамп заявил перед встречей, что потребует от российского президента прекращения огня в Украине. Он покинул Аляску, чтобы вернуться в Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны Путина, который четко дал понять, что не отказался от своих жестких требований к капитуляции Украины - отмечается в статье.

Авторы обращают внимание, что президент США намекнул на возможность будущей встречи с Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но предположил, что ответственность за прекращение конфликта теперь лежит на Киеве и его европейских союзниках.

Трамп также, похоже, отказался от планов нанести удар по экономике России, если Путин не согласится на прекращение огня, предположив, что он отложит любое предложение по наказанию импортеров российской нефти, таких как Китай - пишут авторы.

Они добавляют, что «хорошая новость» заключалась в том, что «не было ни Ялты, ни Мюнхена», имея в виду встречу лидеров США, Великобритании и СССР 1945 года, которая разделила Европу, и встречу 1938 года между нацистской Германией и союзными странами.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с Владимиром Путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского.

