15 августа, 23:06 • 54933 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 82089 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 50029 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 46707 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 44275 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 104159 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 175638 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 84310 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 162160 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56806 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Несмотря на теплый прием": Трамп не смог заставить Путина прекратить войну в Украине во время саммита на Аляске - FT

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Президент США Дональд Трамп не смог добиться от российского диктатора Владимира Путина обязательств по прекращению войны в Украине после саммита на Аляске. Трамп заявил, что ответственность за прекращение конфликта теперь лежит на Киеве и его европейских союзниках.

"Несмотря на теплый прием": Трамп не смог заставить Путина прекратить войну в Украине во время саммита на Аляске - FT

Президент США Дональд Трамп не смог добиться никаких обязательств от российского диктатора Владимира Путина по прекращению войны в Украине после саммита на Аляске, который «начался с фанфар, но завершился антикульминацией». Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает УНН.

Детали

Указывается, что эта встреча была первой между президентом США и Путиным с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, что ознаменовало «решительный конец многолетним попыткам Запада изолировать его».

Трамп заявил перед встречей, что потребует от российского президента прекращения огня в Украине. Он покинул Аляску, чтобы вернуться в Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны Путина, который четко дал понять, что не отказался от своих жестких требований к капитуляции Украины

- отмечается в статье.

Авторы обращают внимание, что президент США намекнул на возможность будущей встречи с Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но предположил, что ответственность за прекращение конфликта теперь лежит на Киеве и его европейских союзниках.

Трамп также, похоже, отказался от планов нанести удар по экономике России, если Путин не согласится на прекращение огня, предположив, что он отложит любое предложение по наказанию импортеров российской нефти, таких как Китай

- пишут авторы.

Они добавляют, что «хорошая новость» заключалась в том, что «не было ни Ялты, ни Мюнхена», имея в виду встречу лидеров США, Великобритании и СССР 1945 года, которая разделила Европу, и встречу 1938 года между нацистской Германией и союзными странами.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с Владимиром Путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского.

