"Десять из десяти": Трамп оценил саммит с путиным на Аляске

Президент Дональд Трамп заявил, что оценивает встречу на Аляске с российским диктатором владимиром путиным на 10 из 10. Об этом сообщил корреспондент FOX, передает УНН.

Сообщается, что Дональд Трамп записал интервью Fox News, и ведущий Шон Хэннити спросил его, как бы он оценил саммит с владимиром путиным.

По данным телеканала, президент США ответил: "По шкале от одного до десяти я сегодня ставлю 10".

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

Российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США.

Кроме того, путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершился.

Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.