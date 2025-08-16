Путин встречался с американскими президентами 48 раз: история встреч и последствия

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 августа, 23:06 • 72083 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 96516 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 62620 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 58905 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 54894 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 110003 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189819 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85369 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173262 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57077 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
65%
752мм
Популярные новости
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 17640 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40 • 14921 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 22463 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 62135 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 9974 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189819 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 166524 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173262 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 189270 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 273949 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 7236 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 117973 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 198872 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 144086 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 156855 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Путин встречался с американскими президентами 48 раз: история встреч и последствия

Киев • УНН

 • 2206 просмотра

С 2000 года Владимир Путин встречался с пятью президентами США около 48 раз. Эти встречи включали обсуждение ядерной безопасности, сокращения вооружений и конфликтов, формировавших отношения между странами.

Путин встречался с американскими президентами 48 раз: история встреч и последствия

С 2000 года в США сменилось 5 президентов. За это время бессменный глава кремля владимир путин встречался с американскими президентами около 48 раз. Основные и поворотные встречи вспоминает Current Time, передает УНН.

Детали

Издание напоминает о первой встрече владимира путина, который в то время вступил и осваивался на посту главы кремля. Это была встреча с президентом США Биллом Клинтоном в июне 2000 года.

Первая встреча владимира путина и тогдашнего президента США Билла Клинтона. россия и США тогда договаривались о том, чтобы уменьшить угрозу ядерной войны в мире.

 - говорится в сюжете Current Time.

Тогда Клинтон и путин договорились об уничтожении по 34 тонны оружейного плутония – материала для ядерных боеголовок. В течение остального президентского срока Клинтон не отходил от формулы, что администрации рф и США имеют много точек соприкосновения.

Но впоследствии в США появился новый президент - Дж. Буш-младший. В июне 2001 года, как отмечает Current Time - произошел переломный момент. Речь идет о личном знакомстве президента Буша-младшего и путина. 

После этой встречи Буш произнесет известную фразу "я посмотрел ему в глаза и почувствовал его душу"

- напоминает издание. 

Позже политические оппоненты Буша упрекали его наивностью относительно преемника Бориса Ельцина.

Сенатор Дж. Маккейн перекрутил слова Буша – "когда я посмотрел в глаза Путину, я увидел там 3 буквы – КГБ".

Но Буш-младший уверял журналистов, что хотел установить максимально доверительные отношения с путиным.

Другие ключевые моменты в этот период:

  • после 2001 года были некоторые результаты партнерства США и рф, в частности договоренность о сокращении стратегических наступательных вооружений;
    • в 2007 году Буш даже принял путина на своем ранчо в Техасе. Через год на саммите НАТО, за 4 месяца до вторжения россии в Грузию, Буш стремится, как определили его участники, «защитить Украину от Кремля».

      По словам участников, на саммите 2008 года путин говорит Бушу, что "Украина – не государство". Затем были боевые действия в Грузии, которые президент США Буш-младший осудил. 

      передает Current Time, напоминая о событиях 2008 года. 

      После ряда драматических событий в этот период, прежнего вероятного доверия между президентами США и рф уже не стало.

      Следующие декады

      Первая личная встреча нового президента США Барака Обамы с на то время премьером владимиром путиным состоялась в 2009 году.

      За короткое время у Барака Обамы появляется по отношению к путину определенная дистанция и очевидный скепсис. 

      "Прекращения огня не будет": BBC рассмотрело ключевые моменты встречи Трампа и Путина на Аляске16.08.25, 07:58 • 4504 просмотра

      путин сменил медведева на посту президента рф - и состоялась новая встреча с Бараком Обамой. Лидеры стран договорились противодействовать международному терроризму. Обама приветствовал проведение зимних олимпийских игр в сочи.

      После 2013-14 годов

      Новая встреча с Обамой у кремлевского диктатора состоялась в 2015 году.

      Позади оккупация россией Крыма, разжигание военных действий на востоке Украины. Новая встреча Обамы и путина. О том, как прошли переговоры – никто из них не ответил

      - передает Current Time, ссылаясь на репортаж того времени. 

      Затем была встреча нового президента США Дональда Трампа и путина в 2017 году. Тогда, после переговоров, Трамп улыбался и излучал оптимизм.

      У нас были очень хорошие беседы, сейчас мы проведем еще одну совместную беседу. Они будут продолжаться. Мы рассчитываем, что впереди нас ждет много позитивных событий для РФ и США

      - говорил Трамп в 2019 году. 

      В 2018 году возмущение в прессе вызвал вопрос, кому Трамп больше верит относительно вопроса российского вмешательства в выборы США 2016 года - путину или собственным спецслужбам?

      "Я доверяю обеим сторонам" – сообщил тогда Трамп.

      Новые времена, за год до полномасштабного вторжения 

      2021 год. Короткая встреча Джо Байдена и путина. Ее итог – стороны договорились возобновить диалог по политической стабильности. 

      Тотальное недоверие экс-президента США Байдена к Путину произошло после начала широкомасштабной войны РФ против Украины. 

       - подытоживает издание. 

      "Украина никогда не станет победой для России", заявлял тогда Байден.

      Напомним

      Саммит путина-Трампа на Аляске завершился без соглашения о прекращении огня в Украине. Трамп получил лишь приглашение в москву, а война в Украине вероятно продолжится, пишет британское издание The Independent.

      Президент США Дональд Трамп не смог достичь никаких обязательств от российского диктатора владимира путина по прекращению войны в Украине после саммита на Аляске, который "начался с фанфар, но завершился антикульминацией". 

      Саммит Трампа и путина на Аляске не принес пользы и реального прогресса в контексте противодействия продолжающейся агрессии рф в Украине. В то же время встреча с Трампом в Анкоридже стала в определенной степени "победой" для путина. Но по итогам - ни перемирия, ни мира. Так считает Вольфганг Ишингер, экс-посол Германии в США и Великобритании.

      Красная дорожка для путина, никакого прекращения огня для Трампа: Bloomberg подытожило саммит на Аляске16.08.25, 08:51 • 2096 просмотров

      Игорь Тележников

      политикаНовости Мира
      Владимир Путин
      Вольфганг Ишингер
      Джордж Буш-младший
      Билл Клинтон
      Олимпийские игры
      Барак Обама
      НАТО
      Дональд Трамп
      Техас
      Великобритания
      Германия
      Крым
      Джо Байден
      Соединённые Штаты
      Украина
      Грузия