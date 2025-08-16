С 2000 года в США сменилось 5 президентов. За это время бессменный глава кремля владимир путин встречался с американскими президентами около 48 раз. Основные и поворотные встречи вспоминает Current Time, передает УНН.

Детали

Издание напоминает о первой встрече владимира путина, который в то время вступил и осваивался на посту главы кремля. Это была встреча с президентом США Биллом Клинтоном в июне 2000 года.

Первая встреча владимира путина и тогдашнего президента США Билла Клинтона. россия и США тогда договаривались о том, чтобы уменьшить угрозу ядерной войны в мире. - говорится в сюжете Current Time.

Тогда Клинтон и путин договорились об уничтожении по 34 тонны оружейного плутония – материала для ядерных боеголовок. В течение остального президентского срока Клинтон не отходил от формулы, что администрации рф и США имеют много точек соприкосновения.

Но впоследствии в США появился новый президент - Дж. Буш-младший. В июне 2001 года, как отмечает Current Time - произошел переломный момент. Речь идет о личном знакомстве президента Буша-младшего и путина.

После этой встречи Буш произнесет известную фразу "я посмотрел ему в глаза и почувствовал его душу" - напоминает издание.

Позже политические оппоненты Буша упрекали его наивностью относительно преемника Бориса Ельцина.

Сенатор Дж. Маккейн перекрутил слова Буша – "когда я посмотрел в глаза Путину, я увидел там 3 буквы – КГБ".

Но Буш-младший уверял журналистов, что хотел установить максимально доверительные отношения с путиным.

Другие ключевые моменты в этот период:

после 2001 года были некоторые результаты партнерства США и рф, в частности договоренность о сокращении стратегических наступательных вооружений;

в 2007 году Буш даже принял путина на своем ранчо в Техасе. Через год на саммите НАТО, за 4 месяца до вторжения россии в Грузию, Буш стремится, как определили его участники, «защитить Украину от Кремля».

По словам участников, на саммите 2008 года путин говорит Бушу, что "Украина – не государство". Затем были боевые действия в Грузии, которые президент США Буш-младший осудил. передает Current Time, напоминая о событиях 2008 года.

После ряда драматических событий в этот период, прежнего вероятного доверия между президентами США и рф уже не стало.

Следующие декады

Первая личная встреча нового президента США Барака Обамы с на то время премьером владимиром путиным состоялась в 2009 году.

За короткое время у Барака Обамы появляется по отношению к путину определенная дистанция и очевидный скепсис.

"Прекращения огня не будет": BBC рассмотрело ключевые моменты встречи Трампа и Путина на Аляске

путин сменил медведева на посту президента рф - и состоялась новая встреча с Бараком Обамой. Лидеры стран договорились противодействовать международному терроризму. Обама приветствовал проведение зимних олимпийских игр в сочи.

После 2013-14 годов

Новая встреча с Обамой у кремлевского диктатора состоялась в 2015 году.

Позади оккупация россией Крыма, разжигание военных действий на востоке Украины. Новая встреча Обамы и путина. О том, как прошли переговоры – никто из них не ответил - передает Current Time, ссылаясь на репортаж того времени.

Затем была встреча нового президента США Дональда Трампа и путина в 2017 году. Тогда, после переговоров, Трамп улыбался и излучал оптимизм.

У нас были очень хорошие беседы, сейчас мы проведем еще одну совместную беседу. Они будут продолжаться. Мы рассчитываем, что впереди нас ждет много позитивных событий для РФ и США - говорил Трамп в 2019 году.

В 2018 году возмущение в прессе вызвал вопрос, кому Трамп больше верит относительно вопроса российского вмешательства в выборы США 2016 года - путину или собственным спецслужбам?

"Я доверяю обеим сторонам" – сообщил тогда Трамп.

Новые времена, за год до полномасштабного вторжения

2021 год. Короткая встреча Джо Байдена и путина. Ее итог – стороны договорились возобновить диалог по политической стабильности.

Тотальное недоверие экс-президента США Байдена к Путину произошло после начала широкомасштабной войны РФ против Украины. - подытоживает издание.

"Украина никогда не станет победой для России", заявлял тогда Байден.

Напомним

Саммит путина-Трампа на Аляске завершился без соглашения о прекращении огня в Украине. Трамп получил лишь приглашение в москву, а война в Украине вероятно продолжится, пишет британское издание The Independent.

Президент США Дональд Трамп не смог достичь никаких обязательств от российского диктатора владимира путина по прекращению войны в Украине после саммита на Аляске, который "начался с фанфар, но завершился антикульминацией".

Саммит Трампа и путина на Аляске не принес пользы и реального прогресса в контексте противодействия продолжающейся агрессии рф в Украине. В то же время встреча с Трампом в Анкоридже стала в определенной степени "победой" для путина. Но по итогам - ни перемирия, ни мира. Так считает Вольфганг Ишингер, экс-посол Германии в США и Великобритании.

