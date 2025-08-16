Експосол Німеччини у США про розчарування самітом на Алясці: путіну червоний килим, а Трампу, Україні та Європі - нічого

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 42798 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 69574 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 40787 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 37909 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 36869 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 100181 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 165882 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83603 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 154644 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56599 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.8м/с
77%
753мм
Популярнi новини
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 29505 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 11806 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 23:40 • 8520 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo01:12 • 8726 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 55143 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 165870 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 147651 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 154630 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 172217 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 257716 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 2690 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 29599 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 109233 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 190806 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 136789 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Євро
Поїзд
The Guardian

Експосол Німеччини у США про розчарування самітом на Алясці: путіну червоний килим, а Трампу, Україні та Європі - нічого

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Саміт Трампа і Путіна на Алясці не приніс реального прогресу у протидії агресії РФ в Україні. Експосол Німеччини Вольфганг Ішингер назвав зустріч перемогою для Путіна.

Експосол Німеччини у США про розчарування самітом на Алясці: путіну червоний килим, а Трампу, Україні та Європі - нічого

Саміт Трампа і путіна на Алясці не приніс користі та реального прогресу у контексті протидії триваючій аресії рф в Україні. Водночас зустріч з Трампом в Анкориджі стала певною мірою "перемогою" для путіна. Але за підсумками - ні перемир'я, ні миру. Таку оцінку перемовинам США-рф дав Вольфганг Ішингер, колишній голова Мюнхенської безпекової конференції та  екс-посол Німеччини у США і Великій Британії.

Деталі

Аляска: Путін отримав свій червоний килим з Трампом, Трамп же нічого. Як і слід було побоюватися: ні перемир'я, ні миру. Ніякого реального прогресу – явно 1:0 на користь Путіна – ніяких нових санкцій. Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування.

- зауважив Ішингер

Нагадаємо

Саміт путіна-Трампа на Алясці завершився без угоди про припинення вогню в Україні. Трамп отримав лише запрошення до москви, а війна в Україні імовірно продовжиться, пише The Іndependent.

Президент США Дональд Трамп не планує запроваджувати додаткові санкції проти москви після зустрічі з володимиром путіним. 

російський диктатор володимир путін заявив, що президент США Дональд Трамп програв попередні вибори Джо Байдену через "недосконалу виборчу систему США".

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Вольфганг Ішингер
Аляска
Дональд Трамп
Велика Британія
Європа
Німеччина
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна