Експосол Німеччини у США про розчарування самітом на Алясці: путіну червоний килим, а Трампу, Україні та Європі - нічого

Саміт Трампа і путіна на Алясці не приніс користі та реального прогресу у контексті протидії триваючій аресії рф в Україні. Водночас зустріч з Трампом в Анкориджі стала певною мірою "перемогою" для путіна. Але за підсумками - ні перемир'я, ні миру. Таку оцінку перемовинам США-рф дав Вольфганг Ішингер, колишній голова Мюнхенської безпекової конференції та екс-посол Німеччини у США і Великій Британії.

Деталі

Аляска: Путін отримав свій червоний килим з Трампом, Трамп же нічого. Як і слід було побоюватися: ні перемир'я, ні миру. Ніякого реального прогресу – явно 1:0 на користь Путіна – ніяких нових санкцій. Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування. - зауважив Ішингер

Нагадаємо

Саміт путіна-Трампа на Алясці завершився без угоди про припинення вогню в Україні. Трамп отримав лише запрошення до москви, а війна в Україні імовірно продовжиться, пише The Іndependent.

Президент США Дональд Трамп не планує запроваджувати додаткові санкції проти москви після зустрічі з володимиром путіним.

російський диктатор володимир путін заявив, що президент США Дональд Трамп програв попередні вибори Джо Байдену через "недосконалу виборчу систему США".