путін розкрив Трампу причину його поразки на виборах у США

російський диктатор володимир путін заявив, що президент США Дональд Трамп програв попередні вибори Джо Байдену через "недосконалу виборчу систему США". Про це він заявив у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

За словами Трампа, путін заявив йому, що "у США вибори були сфальсифіковані через голосування поштою". Це "недемократична процедура", вважає він, адже бюлетень, надісланий поштою, проходить через безліч рук.

Крім того, путін сказав Трампу, що"жодна країна в світі не має голосування поштою".

Ми говорили про 2020 рік, і він (путін – ред.) сказав: "Ви виграли ці вибори з таким великим відривом"