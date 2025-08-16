$41.450.06
путін розкрив Трампу причину його поразки на виборах у США

Київ • УНН

 • 320 перегляди

володимир путін заявив Дональду Трампу, що той програв вибори через недосконалу виборчу систему США. путін вважає голосування поштою недемократичною процедурою.

путін розкрив Трампу причину його поразки на виборах у США

російський диктатор володимир путін заявив, що президент США Дональд Трамп програв попередні вибори Джо Байдену через "недосконалу виборчу систему США". Про це він заявив у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, путін заявив йому, що "у США вибори були сфальсифіковані через голосування поштою". Це "недемократична процедура", вважає він, адже бюлетень, надісланий поштою, проходить через безліч рук.

Крім того, путін сказав Трампу, що"жодна країна в світі не має голосування поштою".

Ми говорили про 2020 рік, і він (путін – ред.) сказав: "Ви виграли ці вибори з таким великим відривом" 

- заявив Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої не було за каденції Джо Байдена. Експрезидент США стверджує, що путін підтримує його наратив про те, що війни б не сталося, якби Трамп був президентом.

Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.

Євген Устименко

