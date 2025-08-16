Трамп пояснив, чому путін погодився на переговори

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 12668 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 19553 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 18059 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 17051 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 20582 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 92399 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 146086 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81458 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 139033 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55720 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Масштабні зловживання на 260 мільйонів гривень викрили на Черкащині, оголошено 20 підозр15 серпня, 16:20 • 8980 перегляди
Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино15 серпня, 16:28 • 12530 перегляди
Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні15 серпня, 16:49 • 13849 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 16714 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 9688 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 146088 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 132319 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 139036 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 158436 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 244423 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Чак Шумер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Аляска
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 10137 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 101349 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 183715 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 130456 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 145644 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Нафта
Безпілотний літальний апарат
B-2 Spirit

Трамп пояснив, чому путін погодився на переговори

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої не було за каденції Джо Байдена. Експрезидент США стверджує, що путін підтримує його наратив про те, що війни б не сталося, якби Трамп був президентом.

Трамп пояснив, чому путін погодився на переговори

Президент США Дональд Трамп стверджує, що президент рф володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої за каденції Джо Байдена у нього не було. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На запитання, що привело путіна за стіл переговорів, Трамп відповів:

Я не хочу сказати, що щось привело до цього, він дуже розумний хлопець. Ніщо не привело його до столу переговорів, так би мовити. Я думаю, що він зараз поважає нашу країну. Він не поважав її за Байдена. Я можу вам це сказати. Він не мав до неї жодної поваги. Я був такий радий, коли він сказав, що цього ніколи б не сталося

- додав він маючи на увазі те, що путін підтримав давній наратив Трампа про те, що "війни б не сталося аби він був президентом".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна