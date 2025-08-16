Трамп пояснив, чому путін погодився на переговори

Президент США Дональд Трамп стверджує, що президент рф володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої за каденції Джо Байдена у нього не було. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На запитання, що привело путіна за стіл переговорів, Трамп відповів:

Я не хочу сказати, що щось привело до цього, він дуже розумний хлопець. Ніщо не привело його до столу переговорів, так би мовити. Я думаю, що він зараз поважає нашу країну. Він не поважав її за Байдена. Я можу вам це сказати. Він не мав до неї жодної поваги. Я був такий радий, коли він сказав, що цього ніколи б не сталося - додав він маючи на увазі те, що путін підтримав давній наратив Трампа про те, що "війни б не сталося аби він був президентом".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.