Трамп пояснив, чому путін погодився на переговори
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої не було за каденції Джо Байдена. Експрезидент США стверджує, що путін підтримує його наратив про те, що війни б не сталося, якби Трамп був президентом.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що президент рф володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої за каденції Джо Байдена у нього не було. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На запитання, що привело путіна за стіл переговорів, Трамп відповів:
Я не хочу сказати, що щось привело до цього, він дуже розумний хлопець. Ніщо не привело його до столу переговорів, так би мовити. Я думаю, що він зараз поважає нашу країну. Він не поважав її за Байдена. Я можу вам це сказати. Він не мав до неї жодної поваги. Я був такий радий, коли він сказав, що цього ніколи б не сталося
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.