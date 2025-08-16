Трамп объяснил, почему путин согласился на переговоры

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент рф владимир путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого во время каденции Джо Байдена у него не было. Об этом сообщает УНН.

Детали

На вопрос, что привело путина за стол переговоров, Трамп ответил:

Я не хочу сказать, что что-то привело к этому, он очень умный парень. Ничто не привело его к столу переговоров, так сказать. Я думаю, что он сейчас уважает нашу страну. Он не уважал ее при Байдене. Я могу вам это сказать. Он не имел к ней никакого уважения. Я был так рад, когда он сказал, что этого никогда бы не произошло - добавил он, имея в виду то, что путин поддержал давний нарратив Трампа о том, что "войны бы не произошло, если бы он был президентом".

Напомним

Ранее УНН писал, что Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.