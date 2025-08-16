путин раскрыл Трампу причину его поражения на выборах в США
Киев • УНН
владимир путин заявил Дональду Трампу, что тот проиграл выборы из-за несовершенной избирательной системы США. Путин считает голосование по почте недемократической процедурой.
российский диктатор владимир путин заявил, что президент США Дональд Трамп проиграл предыдущие выборы Джо Байдену из-за "несовершенной избирательной системы США". Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, путин заявил ему, что "в США выборы были сфальсифицированы из-за голосования по почте". Это "недемократическая процедура", считает он, ведь бюллетень, отправленный по почте, проходит через множество рук.
Кроме того, путин сказал Трампу, что "ни одна страна в мире не имеет голосования по почте".
Мы говорили о 2020 годе, и он (путин – ред.) сказал: "Вы выиграли эти выборы с таким большим отрывом"
Напомним
Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого не было при каденции Джо Байдена. Экс-президент США утверждает, что путин поддерживает его нарратив о том, что войны бы не произошло, если бы Трамп был президентом.
Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.