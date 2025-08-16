путин раскрыл Трампу причину его поражения на выборах в США

российский диктатор владимир путин заявил, что президент США Дональд Трамп проиграл предыдущие выборы Джо Байдену из-за "несовершенной избирательной системы США". Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, путин заявил ему, что "в США выборы были сфальсифицированы из-за голосования по почте". Это "недемократическая процедура", считает он, ведь бюллетень, отправленный по почте, проходит через множество рук.

Кроме того, путин сказал Трампу, что "ни одна страна в мире не имеет голосования по почте".

Мы говорили о 2020 годе, и он (путин – ред.) сказал: "Вы выиграли эти выборы с таким большим отрывом" - заявил Трамп.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого не было при каденции Джо Байдена. Экс-президент США утверждает, что путин поддерживает его нарратив о том, что войны бы не произошло, если бы Трамп был президентом.

Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.