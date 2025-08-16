путин раскрыл Трампу причину его поражения на выборах в США

$41.450.06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 50227 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 30648 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 28392 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 29258 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 96490 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 156318 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 82774 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 147054 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56289 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчинуVideo15 августа, 18:02 • 7158 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 24151 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 8548 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 5306 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 39843 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 156316 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 140116 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 147051 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 165327 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 251083 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 56 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 105306 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 187261 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 133663 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 148761 просмотра
путин раскрыл Трампу причину его поражения на выборах в США

Киев • УНН

 • 422 просмотра

владимир путин заявил Дональду Трампу, что тот проиграл выборы из-за несовершенной избирательной системы США. Путин считает голосование по почте недемократической процедурой.

путин раскрыл Трампу причину его поражения на выборах в США

российский диктатор владимир путин заявил, что президент США Дональд Трамп проиграл предыдущие выборы Джо Байдену из-за "несовершенной избирательной системы США". Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, путин заявил ему, что "в США выборы были сфальсифицированы из-за голосования по почте". Это "недемократическая процедура", считает он, ведь бюллетень, отправленный по почте, проходит через множество рук.

Кроме того, путин сказал Трампу, что "ни одна страна в мире не имеет голосования по почте".

Мы говорили о 2020 годе, и он (путин – ред.) сказал: "Вы выиграли эти выборы с таким большим отрывом" 

- заявил Трамп.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что владимир путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого не было при каденции Джо Байдена. Экс-президент США утверждает, что путин поддерживает его нарратив о том, что войны бы не произошло, если бы Трамп был президентом.

Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.

Евгений Устименко

Владимир Путин
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина