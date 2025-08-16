Экс-посол Германии в США о разочаровании саммитом на Аляске: Путину красный ковер, а Трампу, Украине и Европе – ничего

$41.450.06
15 августа, 23:06 • 48264 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 75624 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 45057 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 41955 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 40248 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 102078 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170333 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83950 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158029 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56709 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo
15 августа, 21:20 • 12793 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон
23:40 • 10153 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo
01:12 • 13398 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"
01:33 • 56458 просмотра
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписьюPhoto
02:33 • 6556 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170365 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 151112 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158056 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 175360 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 260746 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
03:37 • 3684 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video
14 августа, 14:12 • 110842 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
14 августа, 09:44 • 192294 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
13 августа, 14:38 • 138148 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
13 августа, 12:40 • 152298 просмотра
Экс-посол Германии в США о разочаровании саммитом на Аляске: Путину красный ковер, а Трампу, Украине и Европе – ничего

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Саммит Трампа и Путина на Аляске не принес реального прогресса в противодействии агрессии РФ в Украине. Экс-посол Германии Вольфганг Ишингер назвал встречу победой для Путина.

Экс-посол Германии в США о разочаровании саммитом на Аляске: Путину красный ковер, а Трампу, Украине и Европе – ничего

Саммит Трампа и Путина на Аляске не принес пользы и реального прогресса в контексте противодействия продолжающейся агрессии РФ в Украине. В то же время встреча с Трампом в Анкоридже стала в определенной степени "победой" для Путина. Но по итогам – ни перемирия, ни мира. Такую оценку переговорам США-РФ дал Вольфганг Ишингер, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и экс-посол Германии в США и Великобритании.

Детали

Аляска: Путин получил свой красный ковер с Трампом, Трамп же ничего. Как и следовало опасаться: ни перемирия, ни мира. Никакого реального прогресса – явно 1:0 в пользу Путина – никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование.

- отметил Ишингер

Напомним

Саммит Путина-Трампа на Аляске завершился без соглашения о прекращении огня в Украине. Трамп получил лишь приглашение в Москву, а война в Украине, вероятно, продолжится, пишет The Independent.

Президент США Дональд Трамп не планирует вводить дополнительные санкции против Москвы после встречи с Владимиром Путиным.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп проиграл предыдущие выборы Джо Байдену из-за "несовершенной избирательной системы США".

