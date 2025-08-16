Экс-посол Германии в США о разочаровании саммитом на Аляске: Путину красный ковер, а Трампу, Украине и Европе – ничего
Киев • УНН
Саммит Трампа и Путина на Аляске не принес пользы и реального прогресса в контексте противодействия продолжающейся агрессии РФ в Украине. В то же время встреча с Трампом в Анкоридже стала в определенной степени "победой" для Путина. Но по итогам – ни перемирия, ни мира. Такую оценку переговорам США-РФ дал Вольфганг Ишингер, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и экс-посол Германии в США и Великобритании.
Детали
Аляска: Путин получил свой красный ковер с Трампом, Трамп же ничего. Как и следовало опасаться: ни перемирия, ни мира. Никакого реального прогресса – явно 1:0 в пользу Путина – никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование.
Напомним
Саммит Путина-Трампа на Аляске завершился без соглашения о прекращении огня в Украине. Трамп получил лишь приглашение в Москву, а война в Украине, вероятно, продолжится, пишет The Independent.
Президент США Дональд Трамп не планирует вводить дополнительные санкции против Москвы после встречи с Владимиром Путиным.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп проиграл предыдущие выборы Джо Байдену из-за "несовершенной избирательной системы США".