Трамп отримав запрошення до москви замість угоди про припинення вогню в Україні - Іndependent

Президенти рф та США з'явившись на прес-конференції раніше, ніж очікувалося, вказали цим на ступінь "прогресу" в переговорах. І хоча камери, мікрофони та прожектори були спрямовані на двох центральних об'єктів уваги поточної доби, але все це більше схоже на "театр марнування часу" - угода не укладена, війна гримітиме, але Трамп і путін отримають свої заголовки у ЗМІ.

Про це пише The Іndependent, передає УНН.

Деталі

Саміт путіна-Трампа на Алясці був більше схожий на театраьльне дійство, ніж на захід, що веде до істотного прориву у поточній ситуації війни рф в Україні, вважає автор Іndependent.

Перед зустріччю президента Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі прес-секретарка Кароліна Лівітт вже применшувала значення цієї події.

У середу вранці вона описала саміт як "вправу з слухання" - нагадує видання.

Тож дійсно, - за підсумками врожай не дуже рясний. Угоди поки не буде, каже Трамп. Іndependent звертає увагу на те, що очільник Білого дому розстелив червону доріжку російському диктатору, втім все, що Трамп отримав, це запрошення до москви.

Президент США натякнув на обмін територіями та нові гарантії безпеки для України після саміту з путіним

Лідери країн з'явилися на прес-конференції після зустрічі, раніше, ніж очікувалося, зауважує автор матеріалу. За словами Трампа - домовилися з "більшості пунктів", зустріч дуже добра, "10 з 10"; "ми повинні зустрітися", - додає путін, - "наступного разу в Москві". "Цікаво" - відповідає Трамп.

Але основна суть:

Досягнуто невизначеного "прогресу", певний "поступ", теми для розмови, але "немає угоди, поки не буде угоди" - пише Іndependent.

У контексті можливих тез під час переговорів, видання наголошує

Аляска, ідеальне місце, щоб запропонувати – як припускають витоки інформації – що росія здійснює "окупацію України за зразком Західного берега", оскільки всі доступні геополітичні джерела свідчать про те, що рішення вже так добре розігралося для всіх причетних.

Але у підсумку театральний танець двох егоманів триває - вони отримали багато уваги - камери, мікрофони, прожектори і заголовки ЗМІ.

Війна в Україні гримітиме. Угода ніколи не буде укладена. Трамп отримає кілька приємних слів - вважає автор матеріалу The Іndependent.

Нагадаємо

Один із бортів літакового загону "росія" прилетів на Аляску, де має пройти саміт глави кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що президент рф володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої за каденції Джо Байдена у нього не було.

Дональд Трамп заявив про "дуже хорошу зустріч" з володимиром путіним, відзначивши згоду в багатьох пунктах. Трамп висловив бажання зупинити загибель людей в Україні, хоча повного порозуміння щодо припинення вогню досягнуто не було.

володимир путін заявив про чудовий контакт з Дональдом Трампом та досягнення домовленості.

Президент США Дональд Трамп не планує запроваджувати додаткові санкції проти москви після зустрічі з володимиром путіним.