Трамп получил приглашение в Москву вместо соглашения о прекращении огня в Украине - Independent

Президенты РФ и США, появившись на пресс-конференции раньше, чем ожидалось, этим указали на степень "прогресса" в переговорах. И хотя камеры, микрофоны и прожекторы были направлены на два центральных объекта внимания текущих суток, но все это больше похоже на "театр пустой траты времени" - соглашение не заключено, война будет греметь, но Трамп и Путин получат свои заголовки в СМИ.

Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Детали

Саммит Путина-Трампа на Аляске был больше похож на театральное действо, чем на мероприятие, ведущее к существенному прорыву в текущей ситуации войны РФ в Украине, считает автор Independent.

Перед встречей президента Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже пресс-секретарь Каролина Ливитт уже преуменьшала значение этого события.

В среду утром она описала саммит как "упражнение по слушанию" - напоминает издание.

Так что действительно, - по итогам урожай не очень обильный. Соглашения пока не будет, говорит Трамп. Independent обращает внимание на то, что глава Белого дома расстелил красную дорожку российскому диктатору, впрочем все, что Трамп получил, это приглашение в Москву.

Президент США намекнул на обмен территориями и новые гарантии безопасности для Украины после саммита с путиным

Лидеры стран появились на пресс-конференции после встречи, раньше, чем ожидалось, отмечает автор материала. По словам Трампа - договорились по "большинству пунктов", встреча очень хорошая, "10 из 10"; "мы должны встретиться", - добавляет Путин, - "в следующий раз в Москве". "Интересно" - отвечает Трамп.

Но основная суть:

Достигнут неопределенный "прогресс", определенный "поступ", темы для разговора, но "нет соглашения, пока не будет соглашения" - пишет Independent.

В контексте возможных тезисов во время переговоров, издание подчеркивает

Аляска, идеальное место, чтобы предложить – как предполагают утечки информации – что Россия осуществляет "оккупацию Украины по образцу Западного берега", поскольку все доступные геополитические источники свидетельствуют о том, что решение уже так хорошо разыгралось для всех причастных.

Но в итоге театральный танец двух эгоманов продолжается - они получили много внимания - камеры, микрофоны, прожекторы и заголовки СМИ.

Война в Украине будет греметь. Соглашение никогда не будет заключено. Трамп получит несколько приятных слов - считает автор материала The Independent.

Напомним

Один из бортов самолетного отряда "Россия" прилетел на Аляску, где должен пройти саммит главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент РФ Владимир Путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого при каденции Джо Байдена у него не было.

Дональд Трамп заявил об "очень хорошей встрече" с Владимиром Путиным, отметив согласие по многим пунктам. Трамп выразил желание остановить гибель людей в Украине, хотя полного взаимопонимания по прекращению огня достигнуто не было.

Владимир Путин заявил о прекрасном контакте с Дональдом Трампом и достижении договоренности.

Президент США Дональд Трамп не планирует вводить дополнительные санкции против Москвы после встречи с Владимиром Путиным.