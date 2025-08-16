Трамп получил приглашение в Москву вместо соглашения о прекращении огня в Украине - Independent

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 29951 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 50227 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 30648 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 28392 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 29258 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 96490 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 156318 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 82774 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 147054 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56289 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
80%
753мм
Популярные новости
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчинуVideo15 августа, 18:02 • 7158 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 24151 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 8548 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 5306 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 39843 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 156316 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 140116 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 147051 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 165327 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 251083 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Джо Байден
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 56 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 105306 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 187261 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 133663 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 148761 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Поезд
Хранитель
Financial Times

Трамп получил приглашение в Москву вместо соглашения о прекращении огня в Украине - Independent

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Саммит Путина-Трампа на Аляске завершился без соглашения о прекращении огня в Украине. Трамп получил лишь приглашение в Москву, а война в Украине, вероятно, продолжится, пишет британское издание.

Трамп получил приглашение в Москву вместо соглашения о прекращении огня в Украине - Independent

Президенты РФ и США, появившись на пресс-конференции раньше, чем ожидалось, этим указали на степень "прогресса" в переговорах. И хотя камеры, микрофоны и прожекторы были направлены на два центральных объекта внимания текущих суток, но все это больше похоже на "театр пустой траты времени" - соглашение не заключено, война будет греметь, но Трамп и Путин получат свои заголовки в СМИ.

Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Детали

Саммит Путина-Трампа на Аляске был больше похож на театральное действо, чем на мероприятие, ведущее к существенному прорыву в текущей ситуации войны РФ в Украине, считает автор Independent.

Перед встречей президента Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже пресс-секретарь Каролина Ливитт уже преуменьшала значение этого события.

В среду утром она описала саммит как "упражнение по слушанию"

- напоминает издание.

Так что действительно, - по итогам урожай не очень обильный. Соглашения пока не будет, говорит Трамп. Independent обращает внимание на то, что глава Белого дома расстелил красную дорожку российскому диктатору, впрочем все, что Трамп получил, это приглашение в Москву.

Президент США намекнул на обмен территориями и новые гарантии безопасности для Украины после саммита с путиным16.08.25, 05:06 • 2790 просмотров

Лидеры стран появились на пресс-конференции после встречи, раньше, чем ожидалось, отмечает автор материала. По словам Трампа - договорились по "большинству пунктов", встреча очень хорошая, "10 из 10"; "мы должны встретиться", - добавляет Путин, - "в следующий раз в Москве". "Интересно" - отвечает Трамп.

Но основная суть:

Достигнут неопределенный "прогресс", определенный "поступ", темы для разговора, но "нет соглашения, пока не будет соглашения"

- пишет Independent.

В контексте возможных тезисов во время переговоров, издание подчеркивает

Аляска, идеальное место, чтобы предложить – как предполагают утечки информации – что Россия осуществляет "оккупацию Украины по образцу Западного берега", поскольку все доступные геополитические источники свидетельствуют о том, что решение уже так хорошо разыгралось для всех причастных.

Но в итоге театральный танец двух эгоманов продолжается - они получили много внимания - камеры, микрофоны, прожекторы и заголовки СМИ.

Война в Украине будет греметь. Соглашение никогда не будет заключено. Трамп получит несколько приятных слов

- считает автор материала The Independent.

Напомним

Один из бортов самолетного отряда "Россия" прилетел на Аляску, где должен пройти саммит главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент РФ Владимир Путин согласился на переговоры из-за уважения к США, которого при каденции Джо Байдена у него не было.

Дональд Трамп заявил об "очень хорошей встрече" с Владимиром Путиным, отметив согласие по многим пунктам. Трамп выразил желание остановить гибель людей в Украине, хотя полного взаимопонимания по прекращению огня достигнуто не было.

Владимир Путин заявил о прекрасном контакте с Дональдом Трампом и достижении договоренности.

Президент США Дональд Трамп не планирует вводить дополнительные санкции против Москвы после встречи с Владимиром Путиным.

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Каролин Ливитт
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина