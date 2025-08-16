Президент США намекнул на обмен территориями и новые гарантии безопасности для Украины после саммита с путиным

Во время интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити Дональд Трамп заявил, что на саммите с владимиром путиным обсуждались вопросы обмена территориями и безопасности Украины, при этом возможные гарантии безопасности не будут предусматривать участия НАТО. Об этом пишет УНН, ссылаясь на интервью Трампа.

Детали

Президент США Дональд Трамп во время эфира Fox News с Шоном Хэннити намекнул на детали переговоров с российским лидером Владимиром путиным. По словам Трампа, во время саммита обсуждались вопросы обмена территориями и мер безопасности для Украины.

Ведущий Хэннити предположил, что могут произойти "некоторые обмены территориями" и увеличение российских территориальных приобретений, а Украина, в свою очередь, получит "меры безопасности, которые не будут связаны с НАТО".

Трамп подтвердил, что эти вопросы обсуждались и добавил:

"Я думаю, что это пункты, которые мы обсудили, и это пункты, по которым мы в основном пришли к согласию. На самом деле, я думаю, что мы пришли к согласию по многим вопросам".

Напомним

Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с Владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.