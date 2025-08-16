Президент США натякнув на обмін територіями та нові гарантії безпеки для України після саміту з путіним

Під час інтерв’ю з ведучим Fox News Шоном Ганніті Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України, при цьому можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО. Про це пише УНН, посилаючись на інтерв'ю Трампа.

Деталі

Президент США Дональд Трамп під час ефіру Fox News із Шоном Ганніті натякнув на деталі переговорів із російським лідером володимиром путіним. За словами Трампа, під час саміту обговорювалися питання обміну територіями та заходів безпеки для України.

Ведучий Ганніті припустив, що можуть відбутися "деякі обміни територіями" та збільшення російських територіальних надбань, а Україна, у свою чергу, отримає "заходи безпеки, які не будуть пов’язані з НАТО".

Трамп підтвердив, що це питання обговорювалися та додав:

"Я думаю, що це пункти, які ми обговорили, і це пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді, я думаю, що ми дійшли згоди з багатьох питань".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.