23:06 • 13204 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 20513 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 18475 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 17418 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 20864 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 92526 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 146401 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81502 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 139284 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55742 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Президент США натякнув на обмін територіями та нові гарантії безпеки для України після саміту з путіним

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України. Можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.

Президент США натякнув на обмін територіями та нові гарантії безпеки для України після саміту з путіним

Під час інтерв’ю з ведучим Fox News Шоном Ганніті Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України, при цьому можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО. Про це пише УНН, посилаючись на інтерв'ю Трампа.

Деталі

Президент США Дональд Трамп під час ефіру Fox News із Шоном Ганніті натякнув на деталі переговорів із російським лідером володимиром путіним. За словами Трампа, під час саміту обговорювалися питання обміну територіями та заходів безпеки для України.

Ведучий Ганніті припустив, що можуть відбутися "деякі обміни територіями" та збільшення російських територіальних надбань, а Україна, у свою чергу, отримає "заходи безпеки, які не будуть пов’язані з НАТО".

Трамп підтвердив, що це питання обговорювалися та додав:

"Я думаю, що це пункти, які ми обговорили, і це пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді, я думаю, що ми дійшли згоди з багатьох питань".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Fox News
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна