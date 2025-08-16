Президент США про зустріч з путіним: дуже хороша, але подивимося - треба дійти згоди
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про "дуже хорошу зустріч" з володимиром путіним, відзначивши згоду в багатьох пунктах. Трамп висловив бажання зупинити загибель людей в Україні, хоча повного порозуміння щодо припинення вогню досягнуто не було.
Президент США Дональд Трамп назвав зустріч з російським диктатором володимиром путіним, як дуже хорошу. Вони зійшлися у багатьох пунктах, але Трамп хоче, щоб люди перестали гинути в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає УНН.
Деталі
У нас сьогодні була дуже хороша зустріч, але подивимося - треба дійти згоди. Ми зійшлися у багатьох пунктах. Я хочу, щоби люди перестали гинути в Україні... Якщо ми зможемо покласти край цій війні, це буде дуже добре
Доповнення
Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".
російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.
путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США. Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.
Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершилась. Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.