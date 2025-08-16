Президент США про зустріч з путіним: дуже хороша, але подивимося - треба дійти згоди

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч з російським диктатором володимиром путіним, як дуже хорошу. Вони зійшлися у багатьох пунктах, але Трамп хоче, щоб люди перестали гинути в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

У нас сьогодні була дуже хороша зустріч, але подивимося - треба дійти згоди. Ми зійшлися у багатьох пунктах. Я хочу, щоби люди перестали гинути в Україні... Якщо ми зможемо покласти край цій війні, це буде дуже добре - сказав Трамп.

Доповнення

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США. Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.

Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершилась. Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.